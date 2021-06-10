«الاتحاد للطيران» تستعيد 89 % من شبكة وجهاتها ما قبل الجائحة

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

قال متحدث رسمي باسم الاتحاد للطيران، إن الناقلة استعادت أكثر من 89 % من شبكة وجهاتها حول العالم، لتصل إلى 65 وجهة، مقابل 73 وجهة في فبراير 2020، قبل الجائحة.

وأضاف المتحدث في تصريحات صحافية أمس، أن الاتحاد للطيران، تشغل رحلاتها إلى 65 وجهة في 44 دولة حول العالم، منها 6 وجهات مخصصة للشحن، وتعتزم الناقلة تشغيل رحلات إضافة إلى شبكة وجهاتها خلال الأسابيع القادمة.

وأضاف المتحدث أن الناقلة ستستأنف تشغيل وجهة الرباط في 23 يونيو، وتشغيل وجهة بوكيت في 1 يوليو، فيما ستسير 3 رحلات موسمية جديدة في صيف 2021، للمرة الأولى، إلى كل من ميكونوس وسانتوريني باليونان، في 8 و9 يوليو على الترتيب، ومالقا في إسبانيا في 9 يوليو، وبذلك يصل عدد الرحلات الموسمية في فترة الصيف إلى 12 رحلة في الأسبوع.

مزيد من الخيارات

وأوضح أنه مع إطلاق ممر السفر الآمن بين الإمارات واليونان، يحصل المسافرون الذين تلقوا لقاح كوفيد 19، على المزيد من الخيارات للسفر، دون الحاجة للحجر الصحي. ومع استقبال إسبانيا المسافرين الذين تلقوا اللقاح، ابتداء من 7 يونيو، ستطلق الاتحاد رحلتين أسبوعيتين إلى مالقا، بين 9 يوليو و15 سبتمبر.

وأوضح أن الرحلات الموسمية، تشغل يومين في الأسبوع، وتستمر حتى منتصف سبتمبر. وأكد أن الناقلة تعتزم في يوليو، تشغيل طاقتها الاستيعابية للمقاعد إلى ما يقارب النصف، مقارنة بالطاقة الاستيعابية قبل الجائحة.

وأوضح أن الوجهات على شبكة الاتحاد التي لا تلزم بالحجر الصحي على الوجهتين، هي: روسيا، الولايات المتحدة، السعودية، البحرين، اليونان، جزر سيشل، إسبانيا، وتخضع بعض الوجهات لاشتراطات الحصول على لقاح «كورونا»، والقائمة في تحديث مستمر.

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