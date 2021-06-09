طيران الإمارات تستأنف تشغيل رحلاتها إلى نيس وليون في يوليو

المصدر: دبي- البيان

تستأنف طيران الإمارات رحلاتها من دبي إلى نيس اعتباراً من 2 يوليو وإلى ليون اعتباراً من 9 يوليو. وستشغّل في البداية 4 رحلات أسبوعياً إلى كل مدينة. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قيام فرنسا بتسهيل متطلبات دخول الزوار اعتباراً من اليوم، حيث سترفع القيود على دخول مواطني الإمارات والمقيمين، وسيمكنهم زيارة فرنسا من دون الحاجة لحجر صحي.

وبدءاً من اليوم، سيتمكن عملاء طيران الإمارات من دخول فرنسا إذا كانوا قد تلقوا اللقاح بالكامل قبل 14 يوماً على الأقل من تاريخ السفر، وسيحتاج المسافرون إلى تقديم شهادات التطعيم عند الوصول، وأن يكونوا قد تلقوا لقاح فايزر بيونتيك أو أسترازينيكا. كما سيحتاج الملقحون أيضاً إلى إبراز نتيجة سلبية لاختبار PCR-RT لم يمض على إجرائه 72 ساعة، أو نتيجة فحص أجسام مضادة سريع لم يمض عليه 48 ساعة.

وستخدم طيران الإمارات نيس وليون بطائراتها بوينج 777-300ER. وستغادر الرحلة «ئي كيه 077» دبي إلى نيس الساعة 8:45 صباحاً، أيام الاثنين والأربعاء والجمعة والأحد، لتصل مطار نيس كوت دازور في الساعة 1:40 بعد الظهر. وتغادر رحلة العودة «ئي كيه 078» نيس الساعة 3:55 عصراً لتصل دبي الساعة 12:10 بعد منتصف الليل.

وتغادر الرحلة «ئي كيه 081» دبي إلى ليون الساعة 2:35 بعد الظهر، أيام الاثنين والأربعاء والجمعة والأحد، لتصل مطار ليون- سانت اكسوبيري الساعة 7:30 مساءً. وتغادر رحلة العودة «ئي كيه 082» ليون في الساعة 9:45 ليلاً لتصل دبي الساعة 6:05 صباح اليوم التالي.

باريس

تسيّر طيران الإمارات حالياً 14 رحلة أسبوعياً إلى باريس، بطائرات إيرباص A380 المجهزة بمقصورة الدرجة السياحية الممتازة ومنتجاتها المحدثة في جميع الدرجات.

وتواصل طيران الإمارات توسيع خدماتها لتوفير مزيد من الخيارات والراحة لعملائها، الذين يمكنهم الآن التخطيط للسفر عبر شبكة طيران الإمارات إلى أكثر من 30 مدينة في 19 دولة فتحت أبوابها للسياحة والأعمال دون الحاجة لحجر صحي.

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