إعداد آلية للسماح بدخول الخليجيين إلى الكويت

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت صحيفة القبس الكويتية عن أن وزارة الصحة الكويتية والأجهزة العاملة بمطار الكويت الدولي تسعى لإعداد آلية لدخول مواطني دول مجلس التعاون إلى الكويت.

وقالت الصحيفة إن هناك اجتماعات دورية متواصلة بين الأجهزة العاملة في المطار ومسؤولي الصحة لوضع آلية توافق عليها دول مجلس التعاون الخليجي، موضحة أن بعض المقترحات لا تزال تنظر وسيتم رفعها إلى مجلس الوزراء فور الانتهاء منها للبت فيها بشكل نهائي.

وأضافت أن الآلية تستهدف توحيد المعايير الصحية بين دول المجلس، لا سيما في ظل وجود اختلافات واضحة في اشتراطات الدخول وكذلك في اللقاحات المعتمدة بحسب كل دولة.

وبينت أن وزارة الصحة تتواصل مع نظيراتها في دول المجلس لتوحيد المعايير، بحيث يتمكن المواطن الخليجي من السفر والتحرك بكل أريحية بين دول الخليج.

من جانب آخر، أكدت الصحيفة أن آلية عودة المقيمين إلى البلاد ترتبط بعدة ضوابط أهمها استقرار الأوضاع الصحية في البلاد وتحسن الحالة الوبائية وموافقة مجلس الوزراء.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز