"دبي مارينا" وجهة الفخامة على امتداد 20 عاماً

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

نشر محمد العبار، العضو المنتدب لشركة إعمار العقارية، فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، متضمناً تعليقاً بصوته لمنطقة دبي مارينا الذي طورته شركة إعمار قبل نحو 20 عاماً.

ويعد مرسى دبي أول مشروع من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من حيث ضخامته وإطلالته البحرية، وأجوائه التي تحاكي أجواء الريفيرا الفرنسية. ومنذ افتتاحه في العام 2000 أصبح مرسى دبي بين الوجهات الأكثر طلباً في دبي.

ويمتد المشروع على مساحة 50 مليون قدم مربعة، محتضناً قناة ضخمة بواجهة مائية تمتد على طول 3.5 كيلومترات يسهل الوصول من طرفيها إلى شاطئ البحر، ما يجعله وجهةً يقصدها كل باحثٍ عن أفخم أنماط الحياة العصرية.



وفي دبي مارينا يعيش أكثر من ١٠٠ ألف شخص وفيها أكثر من ٤٠٠ محل تجاري و٢٥ فندقاً و٦٠٠ مركب ويخت و ٢٤ كم من الطرق العامة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز