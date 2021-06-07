"طيران الإمارات" تستأنف رحلاتها إلى لندن وبرمنغهام

المصدر: دبي - عمرو عادل

أعلنت طيران الإمارات عن استئناف رحلات الركاب إلى مطار لندن هيثرو اعتباراً من 8 يونيو الجاري وإلى برمنغهام بدءاً من 15 يونيو 2021.

وقالت الناقلة، في تحديث لها اليوم الاثنين نشرته عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، إنها ستقبل المسافرين المؤهلين إلى المملكة المتحدة على متن رحلاتها إلى لندن هيثرو اعتباراً من 8 يونيو، وإلى برمنغهام بدءاً من 15 يونيو 2021.

وأضافت أن قيود السفر ستبقى سارية. ونصحت الناقلة العملاء بالتحقق من أحدث متطلبات الدخول إلى المملكة المتحدة.

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