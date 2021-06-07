"طيران الإمارات" تستأنف رحلاتها إلى لندن وبرمنغهام

"طيران الإمارات" تستأنف رحلاتها إلى لندن وبرمنغهام
أعلنت طيران الإمارات عن استئناف رحلات الركاب إلى مطار لندن هيثرو اعتباراً من 8 يونيو الجاري وإلى برمنغهام بدءاً من 15 يونيو 2021.
وقالت الناقلة، في تحديث لها اليوم الاثنين نشرته عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، إنها ستقبل المسافرين المؤهلين إلى المملكة المتحدة على متن رحلاتها إلى لندن هيثرو اعتباراً من 8 يونيو، وإلى برمنغهام بدءاً من 15 يونيو 2021.
وأضافت أن قيود السفر ستبقى سارية. ونصحت الناقلة العملاء بالتحقق من أحدث متطلبات الدخول إلى المملكة المتحدة.