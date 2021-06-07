أعضاء «سكاي واردز طيران الإمارات» يكسبون الأميال من منصات «كولينسون»

المصدر: دبي- البيان

في أعقاب الإطلاق الناجح لموقع skywardsmilesmall.com في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، أصبح بإمكان أعضاء سكاي واردز طيران الإمارات اليوم، كسب أميال سكاي واردز عند التسوق عبر الإنترنت، من خلال 50 علامة تجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتجدر الإشارة إلى أنه يتم تشغيل موقع Skywardsmilesmall.com، من خلال منصتي SmartEarn وSmartLink التابعتين لشركة «كولينسون»، علماً بأن كليهما جزء من مجموعة Valuedynamx، لحلول تجارة الولاء العالمية التابعة لشركة «كولينسون».

ويُعدّ هذا الإطلاق، الأحدث من نوعه، خطوة جديدة في رحلة برنامج سكاي واردز طيران الإمارات، والتزامه بتوسيع نطاق المزايا والعروض الخاصة بنمط الحياة، بما يتماشى مع ميول وتوقعات الأعضاء.

ويقدم مركز التسوق الإلكتروني، لأعضاء سكاي واردز طيران الإمارات، أسلوباً جديداً وجذاباً لكسب أميال سكاي واردز، ويتيح لهم الآن فرصاً أكثر لكسب المزيد، مقابل نفقاتهم اليومية على مشترياتهم من العلامات التجارية المفضلة لديهم في دولة الإمارات.

وإلى جانب ذلك، يحظى الأعضاء اليوم بميزة اختيار التسوق، من ضمن مجموعة واسعة من الفئات التي تشمل محلات البيع بالتجزئة، والمطاعم ومحلات البقالة والعناية بالصحة والجمال، والترفيه والرياضة واللياقة البدنية وغيرها، من خلال شركائنا من كبرى العلامات التجارية، التي تشمل «أبل» و«جون لويس» و«هارودز» و«هارفي نيكلس» و«ماكيز» و«نايك» و«سيلفريدجز».

وقد أتاحت الإضافة الأخيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة، انضمام المزيد من كبرى العلامات التجارية الإقليمية، بما فيها، «أوناس»، و«علي إكسبرس» و«وجوه»، ما يعني تزويد العملاء بطيف أوسع من الخيارات المتنوعة. وهذه البوابة مدعومة بالتكنولوجيا الذكية، وهي سهلة الاستخدام.

وبالتالي، فإن الأمر لا يتطلب من الأعضاء سوى تسجيل الدخول إلى مركز التسوق الإلكتروني، عن طريق إدخال تفاصيل عضوية سكاي واردز طيران الإمارات الخاصة بهم، والضغط على أحد شركاء التسوق من اختيارهم، ويتم في ما بعد تحويلهم مباشرة إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالعلامة التجارية الشريكة، لمواصلة رحلة تسوقهم كالمعتاد. وفي أعقاب ذلك، يحصل الأعضاء على مكافآت أميال سكاي واردز في غضون 45 يوماً من تاريخ الشراء.

ولضمان عدم تفويت فرص كسب المزيد من الأميال، بإمكان الأعضاء الاشتراك لاستلام إشعارات، تُعلمهم عندما تطرح العلامات التجارية المفضلة لديهم، المزيد من أميال سكاي واردز.

وقالت بريانكا لاكاني المدير التجاري لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مدير منطقة جنوب آسيا لشركة «كولينسون»، «تدرك «كولينسون»، أن طرح المكافآت على تجارب العملاء، يأتي في صميم نهج عمل أي شركة، ومن دواعي سرورنا، تأسيس علاقات شراكة مع اللاعبين الذين يشاركوننا شغفنا.

كما يسعدنا أن نعمل بتعاون وثيق مع طيران الإمارات، لتطوير منصة skywardsmilesmall.com، وهو الحل المصمم وفق أغراض محددة، لتتبع ومكافأة جميع معاملات العملاء، التي يتم إجراؤها عبر الإنترنت.

ويبلغ عدد الشركاء الأعضاء في منصتنا حتى الآن، أكثر من 1800 علامة تجارية، وهي تتوزع إلى مجموعة واسعة من الفئات، منها 50 علامة تجارية ترتكز في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبدورنا، نتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع طيران الإمارات، لتوسيع نطاق شراكاتنا مع العلامات التجارية، وتحقيق مزيد من التنوع لمواكبة ميول أعضاء سكاي واردز طيران الإمارات، والاستمرار في تحفيز مشاركة أعضائها والاحتفاظ بهم».

من جهة ثانية، تركز منصة SmartEarn من «كولينسون»، على حلول الدفعات والتجارة وبرامج الولاء.

كما تساعد المنصة في تعزيز فرص كسب أميال سكاي واردز، في حين أنها توفر للأعضاء محتوى مصمم على نحو خاص، بالإضافة إلى المنتجات والمكافآت ذات الصلة للأعضاء، إلى جانب تمكين سكاي واردز طيران الإمارات من التواصل بشكل متكرر مع أعضائها، ما يشكل عاملاً مهماً في تأسيس علاقات قوية أكثر ربحية وطويلة الأمد.

أما منصة SmartLink من كولينسون، فهي تتيح لأعضاء سكاي واردز طيران الإمارات، المقيمين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، إمكانية ربط بطاقات الدفع الخاصة بهم، وكسب الأميال عند التسوق من خلال العلامات التجارية المشاركة.

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