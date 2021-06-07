«ويز إير أبوظبي» تنطلق إلى وجهات جديدة خلال الصيف

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «ويز إير أبوظبي»، أحدث شركات الطيران الوطنية في دولة الإمارات، عن إضافة مجموعة جديدة من الوجهات والمخصصة لموسم فصل الصيف، والتي تضم مجموعة من أجمل الجزر اليونانية وأكثرها استقطاباً للسياح بما فيها جزر ميكونوس ورودس وكريت.

وستبدأ «ويز إير أبوظبي» تسيير رحلاتها إلى هذه الوجهات اعتباراً من 7 يوليو إلى ميكونوس بمعدل رحلتين أسبوعياً أيام الأحد والأربعاء وجزيرة رودس اعتباراً من 9 يوليو بمعدل رحلتين أسبوعياً أيام الاثنين والجمعة وجزيرة كريت اعتباراً من 12 يوليو بمعدل رحلتين أسبوعياً أيام الاثنين والجمعة. وتبدأ أسعار التذاكر من 179 درهماً إماراتياً، وتتوفر على الموقع الإلكتروني wizzair.com، وتطبيق الهاتف المتحرك الخاص بالشركة.

وتوفر الوجهات اليونانية الجديدة مجموعة استثنائية من التجارب للمسافرين بما في ذلك شواطئها الرملية البيضاء والمعزولة ومياهها الصافية النقية، إلى جانب المواقع التاريخية والكنوز القديمة لاكتشافها، حيث يأتي هذا الإعلان بعد اعتماد ممر سفر آمن بين دولة الإمارات واليونان للمسافرين الحاصلين على جرعتي لقاح ضد فيروس كورونا، وليصل عدد الوجهات التي توفرها «ويز إير أبوظبي» إلى ما مجموعه 29 وجهة.

وقال كيس فان شايك المدير العام لشركة «ويز إير أبوظبي»، يسعدنا الإعلان عن إطلاق رحلات جديدة من أبوظبي إلى الجزر اليونانية التي تحظى بإقبال كبير من قبل السائحين حول العالم بما فيها منطقة الشرق الأوسط، كما يأتي هذا الإعلان بعد فتح ممر سفر بين البلدين، والتي تعتبر خطوة مشجعة للمسافرين ولقطاع السفر والسياحة بشكل عام، حيث بات المسافرون يبحثون عن ملاذ آمن وتجربة جديدة مليئة بالمغامرات.

ويمكن للمسافرين من دولة الإمارات السفر إلى اليونان دون الحاجة إلى تطبيق متطلبات الحجر الصحي عند الوصول مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الأخرى المعتمدة في وجهة الوصول والتي يتم تحديثها بما يضمن سفراً أكثر أماناً وسلامة للجميع، كما سيتطلب من المسافرين الراغبين بالاستفادة من الإعفاء من الحجر الصحي إبراز حصولهم على الجرعة الأخيرة من اللقاح المضاد لـ (كوفيد19) أو نتيجة سلبية لفحص «بي سي أر» قبل 72 ساعة من موعد الطائرة.

يجب على المسافرين أيضاً إكمال نموذج تحديد موقع الركاب، المنصة الإلكترونية من «ويز إير أبوظبي»، وذلك قبل وصولهم إلى المطار.

كما توفر الشركة اختبار «بي سي أر» بأسعار مخفضة في أبوظبي. كما سيتم إجراء فحص «بي سي أر» لجميع الركاب قبل الصعود إلى الطائرة وذلك بما يتماشى مع إرشادات مطار أبوظبي.

وعند العودة إلى أبوظبي، سيتمكن المواطنون والمقيمون الإماراتيون الحاصلين على التطعيم خلال 28 يوماً على الأقل، وتلقوا تقريراً عن اللقاح على تطبيق الحصن، من السفر إلى الإمارات العربية المتحدة من اليونان دون الحاجة إلى اتباع قيود الحجر الصحي.

وسيتعين على الركاب إجراء اختبار «بي سي أر» قبل 72 ساعة من المغادرة، إلى جانب إجراء اختبار «بي سي أر» مجاني آخر عند الوصول إلى مطار أبوظبي وآخر في اليوم السادس بعد الوصول، ويُعفى الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً أو أقل من هذه الفحوصات.

ويمكن للمسافرين أيضاً الحجز مبكراً على متن خطوط «ويز إير أبوظبي» بفضل خدمة ويز فليكس، التي تتيح للمسافرين إمكانية إلغاء حجوزاتهم قبل ثلاث ساعات من المغادرة دون أي رسوم إضافية، واسترداد كامل السعر الأصلي للتذكرة مباشرة.

ويضم أسطول طائرات «ويز إير أبوظبي» 4 طائرات من طراز إيرباص A321neo الجديدة كلياً، التي تتيح للشركة أقل بصمة بيئية ممكنة مقارنة بمنافسيها في المنطقة.

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