العربية للطيران تبدأ بتسيير رحلات مباشرة إلى بوكيت 2 يوليو

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت العربية للطيران، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إضافة وجهة جديدة إلى عملياتها التشغيلية بتسيير رحلات مباشرة من مطار الشارقة الدولي إلى بوكيت في تايلاند بدءاً من 2 يوليو 2021، في خطوة تجعلها أول شركة طيران اقتصادي في المنطقة تسيّر رحلات مباشرة إلى هذه الوجهة، وتندرج في إطار خططها لتوسيع شبكة وجهاتها العالمية.

وأكدت هيئة السياحة التايلاندية السماح بقدوم المسافرين من الدول المصنفة ذات الخطر المنخفض والمطعمين بلقاح «كوفيد19»، مباشرة إلى وجهات العطلات الشهيرة فيها دون الحاجة للحجر الصحي بدءاً من 1 يوليو. ويتعين على المسافرين فقط البقاء في المنطقة التي وصلوا إليها لمدة سبعة أيام قبل الانتقال إلى أي وجهة أخرى في البلاد.

وتقدم العربية للطيران للمسافرين تذاكر بأسعار منافسة إلى بوكيت، بدءاً من 1799 درهماً لرحلات الذهاب والعودة حسب الحجز التوفيري. وتقع بوكيت في جنوب تايلاند وتعتبر أكبر جزرها وأشهرها، حيث تحتضن خيارات ترفيهية متنوعة ووجهات للتسوق هي الأفضل من فئتها، ومجموعة من الشواطئ الخلابة.

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة بين الشارقة وبوكيت عبر الموقع الإلكتروني www.airarabia.com أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

وتحرص العربية للطيران على تطبيق أرقى معايير السلامة في كل تفصيل من رحلة المسافرين بما يتماشى مع بروتوكولات الصحة العالمية، وعملت الناقلة على تعزيز السهولة والثقة ضمن تجربة المسافرين من خلال إضافة تغطية عالمية مجانية ضد فيروس (كوفيد19)، حيث تدخل تلقائياً ضمن حجزهم دون الحاجة لتقديم أي وثائق إضافية.

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