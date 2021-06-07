19 دولة تستقبل مواطني الدولة والمقيمين من دون حجر صحي

المصدر: دبي ــ البيان

ارتفع عدد الدول التي باتت تستقبل المسافرين من الإمارات من دون الحاجة لحجر صحي إلى 19 دولة، وأصبح بإمكان المسافرين الإماراتيين والمقيمين الذين يخططون لقضاء عطلاتهم الصيفية الاختيار من بين أكثر من 30 مدينة في 19 دولة عبر شبكة خطوط طيران الإمارات، واعتباراً من يوليو المقبل ستسيّر طيران الإمارات أكثر من 280 رحلة أسبوعياً من دبي إلى مدن في أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط وأفريقيا والجزر السياحية الشهيرة.

ومع تقدم برنامج التطعيم عبر العالم وتطبيق بروتوكولات السفر الآمن، فإنّ مزيداً من الدول تتخذ خطوات نحو فتح حدودها للسفر والسياحة من وإلى الإمارات، وكان آخرها إسبانيا التي فتحت حدودها أمام الزوار الدوليين المحصنين بالكامل اعتباراً من اليوم. وستواصل طيران الإمارات تعزيز عملياتها مع عودة الطلب ودعم الانطلاقة السريعة للسياحة عبر شبكتها مع فتح مزيد من الممرات الآمنة، ما يوفر أمام القادمين والمغادرين إمكانية السفر من دون حجر صحي.



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