المصدر: البيان الإلكتروني

تحتوي الصين على أول فندق في العالم داخل حفرة عميقة في الأرض بمدينة شنغهاي، والذي تم إنجاز بنائه بالكامل وتشغيله في نهاية العام المقبل 2017.

وقد انتهت بلدية شنغهاي من انجاز أعمال البناء الهندسي للفندق تحت الأرض، والذي أُطلق عليه اسم “فندق في الحفرة”، ويعد أول فندق يتم بناؤه في حفرة عميقة، وكانت تلك الحفرة في الأصل عبارة عن محجر مهجور، وفقا لما ذكرته “صحيفة الشعب” اليومية الصينية.

وقد بدأت فكرة بناء فندق داخل تلك الحفرة في العام 2006، على أن يتم إنشاء فندق من فئة الخمس نجوم، و الفندق مؤلف من 17 طابقاً تحت الأرض بداخل هذه الحفرة، وطابقين تحت الماء، بالإضافة إلى طابقين فقط فوق الأرض، ويضم الفندق إجمالي 370 غرفة.

وقد تم صب 200 ألف متر مكعب من المياه فيه، حيث غمرت طابقاً كاملاً في الفندق بالماء، ما يجعل الناس يشعرون بأنهم يعيشون في المياه.

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