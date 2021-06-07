«إيرباص» تتوقع انتعاش الحركة الجوية

المصدر: فيينا- رويترز

توقع جيوم فوري الرئيس التنفيذي لشركة «إيرباص» عودة حركة النقل الجوي إلى مستويات ما قبل الجائحة، وقال: إن شركات الطيران تعتزم تخصيص المساحة ذاتها لمقاعد درجة رجال الأعمال، كما كانت تفعل من قبل.وما زال النقل الجوي يمر بأزمة رغم تسارع توزيع اللقاحات في الدول المتقدمة، وفي ظل مكالمات الاتصال المرئي، التي حلت محل الاجتماعات المباشرة، فإن من الصعب التكهن بمدى التعافي في رحلات الأعمال مستقبلاً، لكن فوري أبلغ صحيفة «إن.زد.زد آم زونتاج» السويسرية أن طريقة تفكير الشركات تغيرت.

وأضاف: «أدركت الشركات أنه في مرحلة ما سيتعين لقاء عملائهم ومورديهم مباشرة من جديد. سيكون عليهم في مرحلة ما الحضور الشخصي لتطوير المنتجات أو بناء المصانع. هذا ما تبلغنا به شركات الطيران، إذ عليهم الآن البت كيف سيكون توزيع المقاعد بطائراتهم في المستقبل، ونراهم يخططون لعدد مقاعد درجة الأعمال نفسه مثل ما قبل الجائحة»، لكنه أقر بأن القطاع قد لا يتعافى تعافياً كاملاً.

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