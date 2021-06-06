الاتحاد للطيران تطلق وجهات صيفية إلى ميكونوس وسانتوريني ومالقة

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، عن إطلاق رحلات موسمية إلى أشهر الجزر اليونانية، ميكونوس وسانتوريني، وإلى مدينة مالقة في جنوب إسبانيا.

وستشغل الاتحاد للطيران رحلاتها إلى ميكونوس بين 8 يوليو و11 سبتمبر 2021، وإلى سانتوريني بين 9 يوليو و12 سبتمبر 2021، برحلتين أسبوعيتين لكل وجهة على متن طائرة إيرباص A320.

مع اطلاق ممر السفر الآمن بين الإمارات واليونان، يحصل المسافرون الذين تلقوا لقاح كوفيد-19 على المزيد من الخيارات للسفر من دون الحاجة للحجر الصحي، حيث سيتمكنون من الاستمتاع بالعطلة الصيفية مع زيارة ميكونوس المعروفة بأطباقها المتوسطية اللذيذة وسانتوريني الشهيرة بمنازلها المربعة ذات الأسطح الزرقاء. وتأتي هذه الرحلات التي لا تستغرق أكثر من أربع ساعات ونصف الساعة لتكّمل الخدمة الحالية إلى أثينا.

ومع استعداد إسبانيا لاستقبال المسافرين الذين تلقوا اللقاح ابتداء من 7 يونيو 2021، ستطلق الاتحاد للطيران رحلتين أسبوعيتين إلى مالقة بين 9 يوليو و15 سبتمبر 2021 على متن طائرة بوينغ 787-9 دريملاينر، التي تقدّم خيارات المقاعد السياحية الرحبة والسياحية مع مقعد مجاور شاغر.

ستوفرّ هذه الخدمة خيارات سفر أكبر وأكثر سلاسة للمسافرين في رحلات استجمام بين الإمارات وإسبانيا، مع خدمة الاتحاد لثلاث وجهات بين الدولتين وهي برشلونة، مدريد ومالقة.

بالنسبة لأعضاء برنامج ضيف الاتحاد الراغبين في استخدام أميالهم المكتسبة، تعتبر ميكونوس، سانتوريني ومالقة أفضل الوجهات حيث يمكنهم استبدال الأميال بالمقاعد المخصصة لهم بأسعار مخفضة والاستفادة من العروض المختلفة التي يقدمّها شركاء برنامج الولاء من الإقامات الفندقية واستئجار السيارات لملاقاة كافة احتياجاتهم خلال أسفارهم.

مع تخفيف القيود على السفر واعتماد الممرات الآمنة، تستمر الاتحاد للطيران بزيادة عدد الرحلات والخدمات عبر شبكة وجهاتها، ليكون إعلان اليوم باستئناف الرحلات إلى الجزر اليونانية ومالقة إضافة إلى الخدمات التي استؤنفت مؤخراً إلى أثينا، الدار البيضاء، نيروبي، بوكيت، الرباط والسيشل.

وقد أطلقت الاتحاد للطيران مؤخراً خدمة «معتمد لسفر» لتسهيل تجربة السفر وتوفير المزيد من راحة البال للضيوف من خلال السماح لهم بالتحقق من صحة وثائقهم ذات الصلة بكوفيد-19 قبل الوصول إلى المطار. ومع إنهاء إجراءات التحقق مسبقاً، سيتمكن الضيوف من الاستمتاع بخدمة المسار السريع والتوجّه مباشرة إلى مكاتب خدمة «مُعتَمَد للسفر» لتجربة سفر مريحة وسلسة في المطار. للاستفادة من الخدمة، يمكن للضيوف التسجيل من خلال زيارة صفحة «إدارة حجزي» للحصول على كافة المعلومات حول كيفية تقديم الوثائق المطلوبة.

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