العربية للطيران أبوظبي تطلق رحلات مباشرة إلى سراييفو 12 يوليو

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت «العربية للطيران أبوظبي»، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، عن إضافة وجهة جديدة إلى عملياتها التشغيلية، بتسيير رحلات مباشرة بين أبوظبي وسراييفو عاصمة البوسنة والهرسك، بدءاً من 12 يوليو 2021.

ونجحت أبوظبي بترسيخ مكانتها كمركز حيوي، يؤمّن وصول المسافرين إلى وجهاتهم بأقل تكلفة ممكنة، من خلال إطلاق «العربية للطيران أبوظبي»، التي تعد ثمرة اتفاقية بين «الاتحاد للطيران» و«العربية للطيران». ومع تسيير الرحلات الجديدة، ستقدم الشركة خدمات السفر للعملاء المسافرين من العاصمة الإماراتية إلى سراييفو بأسعار في المتناول.

وتمثل سراييفو الوجهة 11 للعربية للطيران أبوظبي، منذ إطلاق رحلات الشركة من مطار أبوظبي الدولي في الربع الثالث من 2020.

وتحتضن مدينة سراييفو، مجموعة واسعة من المعالم الثقافية، ومتاجر التسوق، والمطاعم والمقاهي، التي تمثل وجهات جذابة للزوار، في حين تكفل تضاريسها وبيئاتها المحيطة، حصول الزوار على تجارب العطلات والمغامرات المميزة.

ويمكن للعملاء الآن، حجز رحلاتهم المباشرة بين أبوظبي وسراييفو، عبر الموقع الإلكتروني www.airarabia.com، أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

ومنذ تفشي وباء «كوفيد 19»، حرصت «العربية للطيران» على تحديث تجربة العملاء، لتشمل كافة تدابير السلامة، التي تنسجم مع أرقى المعايير العالمية. وقد تم تزويد كل مقصورة ضمن أسطول طائراتها بالكامل، بنظام مرشحات الجسيمات عالية الكفاءة (HEPA)، الذي يساعد في توفير أجواء داخلية أكثر صحة وأماناً أثناء السفر. وتحرص الشركة دائماً على تذكير العملاء بضرورة الامتثال بالشروط والتدابير المطلوبة في دول المغادرة والوصول.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز