مطارات دبي تعلن عودة الخطوط الجوية الكندية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة مطارات دبي، اليوم، عن عودة رحلات الخطوط الجوية الكندية "إير كندا"، حيث تشغل حالياً 3 رحلات أسبوعياً، من دون توقف بين تورنتو ودبي.

وقالت مطارات دبي في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نرحب مجدداً بعودة رحلات الخطوط الجوية الكندية إلى دبي.. سعداء لرؤيتكم مرة أخرى".

وأضافت: "تعمل الرحلات الآن ثلاث مرات في الأسبوع بين دبي وتورنتو، على متن طائرة بوينج 787-9 دريملاينر".

وتعمل مطارات دبي بشكل وثيق مع شركائها في الخدمة والتجاريين، بما في ذلك أكثر من 50 شركة طيران دولية، وتنفذ المؤسسة سلسلة من الإجراءات الاحترازية في جميع أنحاء المطار للحفاظ على صحة وسلامة المتعاملين والموظفين، مع زيادة مستويات التنظيف والتعقيم وفقاً للمعايير الدولية على النحو المنصوص عليه من قبل السلطات المحلية ذات الصلة.

وسجل مطار دبي الدولي معدلات نمو مرتفعة، مع استئناف الناقلات الوطنية والأجنبية عملياتها إلى العديد من الوجهات الجديدة حول العالم بعد تعليق النقل الجوي الدولي بسبب تداعيات أزمة «كوفيد-19»، إضافة إلى زيادة عدد رحلاتها المجدولة أسبوعياً.

ويتمتع مطار دبي الدولي بأهمية كبيرة كنقطة وصل محورية لحركة السفر والطيران العالمية انطلاقاً من موقعه المتوسط في قلب العالم، وقدرته الكبيرة على استقبال عدد كبير من الرحلات في الوقت نفسه.

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