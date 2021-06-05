"طيران الإمارات" تُعلق رحلاتها من فيتنام إلى دبي

المصدر: دبي – البيان

أعلنت طيران الإمارات، عن تعليق رحلاتها من فيتنام (هانوي ومدينة هوشي منه) إلى دبي، حتى إشعار آخر.

وقالت الناقلة في تحديث لها نشرته اليوم الجمعة عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، إن قرار التعليق يأتي تماشياً مع توجيهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت أن القرار يسري اعتبارًا من الساعة 11:59 مساءً من يوم السبت الموافق 5 يونيو 2021 (بالتوقيت المحلي لدبي).

وقالت إن مواطني دولة الإمارات وأعضاء البعثات الدبلوماسية الذين يمتثلون للبروتوكولات المحدثة الخاصة بفيروس "كوفيد 19"، معفيون من هذه القيود.

وبالنسبة للحجوزات الملغاة، أفادت طيران الإمارات، بأنها توفر خيارين أمام العملاء، وهما: الاحتفاظ بالتذكرة لرحلة مستقبلية، وإعادة حجز الرحلة في تاريخ آخر.

وأشارت الناقلة، إلى أنه يجب على العملاء المتأثرين الاتصال بوكيل السفر أو مركز اتصال طيران الإمارات للحصول على خيارات إعادة الحجز، وتأسف طيران الإمارات لأي إزعاج.

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