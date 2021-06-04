«طيران كندا» تستأنف عملياتها في مطار دبي بـ3 رحلات أسبوعياً

المصدر: دبي- البيان

استأنفت شركة طيران كندا عملياتها في مطار دبي الدولي (DXB)، مع وصول أول رحله لها من تورنتو، بعد ظهر أول من أمس.

وتشغل شركة الطيران الكندية 3 رحلات أسبوعية من دون توقف بين تورنتو ودبي، على متن طائرة 787-9 دريملاينر بثلاث مقصورات تجارية، وسعة إجمالية قدرها 298 مقعداً.

تمثل الشركة الطريق الوحيد، الذي يربط بين دبي وكندا، (وهي شركة طيران شريكة لمطارات دبي منذ فترة طويلة)، وقد سجلت خدمة دبي- تورنتو ما يزيد تقريباً على 350,000 في حركة الركاب السنوية خلال عام 2019.

وهناك زيادة مستمرة في أعداد شركات الطيران الأجنبية، التي تخدم المطار، وبلغ عدد حركات الطيران في المطار خلال أبريل نحو 17.36 ألف حركة جوية، ليصل العدد الإجمالي، منذ بداية العام وحتى نهاية أبريل إلى 68.43 ألف حركة.

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