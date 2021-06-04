«العربية» تعاود نشاطها بين الشارقة وفيينا

المصدر: الشارقة - وام

أعلنت «العربية للطيران»، استئناف رحلاتها من مطار الشارقة الدولي، إلى العاصمة النمساوية فيينا، بدءاً من 15 أكتوبر القادم. ويمكن للعملاء الآن، حجز رحلاتهم المباشرة إلى فيينا، عبر الموقع الإلكتروني airarabia.com، أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء، أو عبر وكلاء السفر.

وتوفر «العربية للطيران»، تغطية عالمية مجانية ضد فيروس «كوفيد 19»، لجميع المسافرين على متن رحلاتها، وستكون هذه التغطية مشمولة تلقائياً عند الحجز، دون الحاجة إلى إبراز أي وثائق إضافية، وتسري لمدة 31 يوماً، تبدأ من تاريخ إقلاع الرحلة، وتشمل النفقات الطبية، وتكاليف الحجر الصحي أيضاً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز