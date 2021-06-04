طيران الإمارات تطلق خدمة إلى ميامي 22 يوليو

المصدر: دبي- البيان

أعلنت طيران الإمارات، أمس، أنها ستطلق خدمة جديدة بمعدل 4 رحلات أسبوعياً إلى ميامي، ثاني أكبر مدينة في ولاية فلوريدا الأمريكية، اعتباراً من 22 يوليو، وبذلك ستغطي طيران الإمارات 12 مدينة في الولايات المتحدة. وستتيح الخدمة الجديدة لعملاء طيران الإمارات نقطة وصول أخرى إلى فلوريدا بعد أورلاندو، وتخدم منطقة جنوب الولاية مع توفير رحلات مريحة للمسافرين المتجهين إلى الشرق الأوسط وغرب آسيا والمحيط الهندي عبر دبي.

ومع إضافة ميامي، سيرتفع عدد الرحلات التي تشغلها طيران الإمارات إلى الولايات المتحدة إلى أكثر من 70 رحلة أسبوعياً، وتوفر ما يزيد على 26 ألف مقعد عبر بوسطن وشيكاغو ونيويورك (جون كينيدي ونيوارك) وهيوستن ودالاس ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وسياتل وواشنطن العاصمة وأورلاندو.

ثقة بتعافي السفر

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: يُعدّ إطلاق خدمة مباشرة إلى ميامي في هذا الوقت مؤشراً قوياً على ثقتنا بتعافي السفر مع تقدم الدول في برامج التطعيم وتنفيذ بروتوكولات لاستئناف الرحلات بأمان، لا سيما في الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة. كما يؤكد التزامنا القوي تجاه السوق الأمريكية التي تخدمها طيران الإمارات الآن بأكثر من 70 رحلة أسبوعياً عبر 12 بوابة.

طلب واضح

وأضاف سموه: «هناك طلب واضح على هذه الخدمة من المسافرين للسياحة والعمل على السواء، ونحن على ثقة من أن الخط الجديد سيحظى بإقبال قوي عبر شبكتنا العالمية، وكذلك من المسافرين في جنوب فلوريدا وأمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي، الذين سيتمكنون من الوصول بسهولة عبر ميامي إلى دبي، ومنها إلى مختلف محطات شبكتنا الأوسع. ونحن نتطلع إلى تسهيل مزيد من فرص السياحة والتجارة من فلوريدا وإليها، وتزويد عملائنا بتجربة طيران الإمارات الحائزة جوائز عالمية».

وتشتهر ميامي بمرافقها الترفيهية المتعددة في الفن والموسيقى والعمارة والمطبخ، وتعد واحدة من أشهر الوجهات في أمريكا وأكثرها استقطاباً للزوار. ومع استمرار نمو الطلب على السفر وتعزز ثقة المستهلكين بفضل تطبيق التدابير الصحية الشاملة، فإن الخدمة الجديدة سوف تلبي متطلبات مسافري طيران الإمارات للترفيه والعمل، ما يعزز فرص السياحة والتجارة في الاتجاهين.

وستمثّل الخدمة الجديدة أيضاً إضافةً مهمةً إلى الروابط التجارية الحالية التي توفرها الإمارات للشحن الجوي، التي تشغل رحلات شحن منتظمة إلى ميامي منذ أكتوبر 2020، حيث تنقل صادرات المنتجات سريعة العطب والإلكترونيات والمكونات الأخرى، بالإضافة إلى سلع التجارة الإلكترونية. كما سيّرت الناقلة سابقاً العديد من الرحلات العارضة (تشارتر) على طائراتها المخصصة للشحن من طراز بوينج 777F لنقل الخيل من ميامي للمشاركة في مختلف فعاليات الفروسية والسباقات حول العالم.

وستعمل خدمة ميامي بمعدل أربع رحلات أسبوعياً بطائرات الإمارات بوينج 777-300ER بتقسيم الدرجات الثلاث: 8 أجنحة خاصة في الأولى و42 مقعداً يتحول إلى سريرٍ شبه مستوٍ في درجة رجال الأعمال و304 مقاعد مريحة في السياحية. واعتباراً من 22 يوليو، ستغادر الرحلة «إي كيه 213» مطار دبي الدولي في الساعة 3:10 صباحاً وتصل إلى ميامي في الساعة 11 صباحاً. أما رحلة العودة «إي كيه 214»، فتقلع من ميامي في الساعة 9:10 ليلاً لتصل إلى دبي في الساعة 7:35 مساء اليوم التالي. (وجميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي وميامي).

ورحبت دانييلا ليفين، عمدة مقاطعة ميامي- ديد بالإعلان عن خدمة طيران الإمارات الجديدة. وقالت: ستربط هذه الخدمة ميامي مع دبي لأول مرة، وسيكون لها تأثير إيجابي كبير على اقتصاد مقاطعتنا.

وقالت ليستر سولا، مديرة مطار ميامي الدولي: يشكّل إعلان طيران الإمارات عن أول خدمة بين دبي وميامي علامةً فارقة ومصدر فخر في تاريخ مطارنا، وتعزز مكانته كبوابة عالمية رائدة وأكثر المطارات ازدحاماً في فلوريدا للمسافرين الدوليين. وتواصل طيران الإمارات استعادة شبكة خطوطها تدريجياً.

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