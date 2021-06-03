48.7 مليار درهم إنفاق السياح الدوليين بالإمارات في 2020

المصدر: دبي - عمرو عادل

أظهرت بيانات لمجلس السياحة والسفر العالمي، أن إنفاق السياح الدوليين في الإمارات، وصل إلى نحو 48.7 مليار درهم خلال عام 2020.

ووفقاً للبيانات، التي حصلت «البيان»، على نسخة منها، فإن حجم إنفاق السياح الدوليين تراجع بنسبة 66% في العام الماضي بسبب جائحة «كوفيد 19» التي أثرت على قطاع السياحة العالمي، مقارنة مع 143.1 مليار درهم في عام 2019.

وأفادت البيانات التي نشرها المجلس، أمس، والتي تغطي 185 دولة، بأن إنفاق السياح المحليين بلغ 23.8 مليار درهم في العام الماضي مقارنة مع 41.5 مليار درهم في عام 2019 بتراجع 42.7%.

وارتفعت حصة مساهمة الإنفاق المحلي على السياحة الداخلية في عام 2020 إلى 33% مقابل 67% للإنفاق الدولي، مقارنة مع حصة 22% في العام 2019 للسياحة الداخلية، و78% للسياحة الدولية.

وبلغت مساهمة قطاع السفر والسياحة بالناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات 5.4% العام 2020 بواقع 71.6 مليار درهم، مقارنة بـ 11.6% العام 2019 بواقع 180.4 مليار درهم.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوظائف المباشرة وغير المباشرة في قطاع السفر والسياحة بلغ في عام 2020 نحو 574.3 ألف وظيفة بحصة 9.4% من إجمالي الوظائف، مقابل 749.2 ألف وظيفة بحصة 11.2% من إجمالي الوظائف في عام 2019، وبتراجع 23.3%.

وأشارت البيانات إلى أن الإنفاق على السياحة الترفيهية يشكل نحو 83% من إجمالي حجم الإنفاق الدولي على السياحة في الإمارات خلال عام 2020، مقابل 79% في العام السابق عليه.

وأظهرت بيانات المجلس أن الإنفاق على سياحة الأعمال يشكل نحو 17% من إجمالي حجم الإنفاق الدولي على السياحة خلال العام الماضي، مقابل 21% في عام 2019.

ووفقاً لبيانات المجلس، تصدرت الهند والمملكة العربية السعودية الأسواق الدولية القادمة للإمارات خلال عام 2020 بحصة 14% لكل منهما، ثم الصين 7%، يليها عُمان 6%، ثم المملكة المتحدة 5%، ثم باقي دول العالم بحصة 53%.

وأضافت أن السعودية جاءت على رأس القائمة للزوار المغادرين من الدولة، بحصة 30% ثم المملكة المتحدة 17%، يليها عُمان 14%، وأذربيجان 6% وفرنسا 5%، ثم باقي دول العالم بحصة 28%.

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