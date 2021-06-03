«فيوتشر أبوكس» يناقش التميّز التشغيلي للطيران واللوجستيات

المصدر: دبي - عمرو عادل

أكد المشاركون في مؤتمر «فيوتشر أبوكس 2021»، أهمية الالتزام بمعايير التميز في العمليات التشغيلية لتعزيز تعافي قطاعي الطيران والخدمات اللوجستية من تبعات جائحة «كوفيد19».

ويعتبر المؤتمر الحدث الافتراضي الوحيد في الشرق الأوسط المخصص للتميز التشغيلي الذي يضم الطيران والخدمات اللوجستية، والذي انعقد في دبي بحضور خبراء الصناعة الرئيسيين من جميع قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية للمشاركة والتواصل وتحديد المعايير ومعالجة التحديات الرئيسة والاتجاهات المستقبلية ضمن التميّز التشغيلي وتطبيقها وتأثيرها على تحوّل الأعمال وتنفيذ الابتكار، المرونة، تجربة المتعاملين، خلق القيمة، الاستراتيجية وأهم التحديات المحيطة.

وبحث المشاركون في المؤتمر الذي عقد افتراضياً الخميس الماضي برعاية إعلامية من «البيان»، أهم معايير التميّز المؤسسي وآليات تطبيقها من أجل تعزيز عمليات التحوّل التي تشهدها قطاعات الأعمال وتطبيق استراتيجيات الابتكار بالتزامن مع تطوير تجربة المتعاملين وخلق المزيد من القيمة في العمليات، بما يسهم في تعزيز قدرة قطاع الشحن والطيران على مواجهة التحديات.

وتناولت جلسات المؤتمر أهمية «الاستجابة الرقمية للمرونة التشغيلية»، وتتمثل رؤية الحدث في تسهيل بيئة مواتية لمواجهة التحديات الرئيسة لتحوّل الأعمال والتميز التشغيلي في صناعة الطيران والخدمات اللوجستية وتطوير الوضع الطبيعي الجديد بعد الوباء العالمي.

واقع جديد

وتطرقت جلسات «فيوتشر أبوكس 2021» إلى انعكاسات الجائحة على صناعة الطيران والخدمات اللوجستية، حيث أسهمت في تشكيل واقع جديد للقطاع سوف يؤثر على آفاقه المستقبلية خلال الفترة المقبلة، حيث بات التركيز ينصب على التحوّل الرقمي والخدمات الذكية في المطارات، كما تمت مناقشة الفرص والمخاطر التي سوف يشهدها القطاع في عالم ما بعد الجائحة.

أطر شاملة

أكد المتحدثون في إحدى الجلسات أهمية وضع أطر شاملة للتميّز في العمليات التشغيلية تحدّد بوضوح الأهداف والمهام المؤسسية مع أهمية تبني حلول التحوّل الرقمي لمواجهة التحديات الجديدة، فيما تناولت جلسة أخرى أهمية تعزيز سلاسل الإمداد الخاصة بشحن ونقل اللقاحات حول العالم.

فرصة جيدة

وألقى علاء الشيمي، المدير التنفيذي، نائب الرئيس الأول لمجموعة المشروعات التجارية في الشرق الأوسط لدى «هواوي»، الكلمة الافتتاحية في «فيوتشر أبوكس 2021»، مسلطاً الضوء على الحلول الذكية للمطارات، حيث قال: «إن الحدث فرصة جيدة لجميع قادة صناعة الطيران والخدمات اللوجستية للاجتماع معاً بهدف تبادل خبراتهم ووجهات نظرهم حول الصناعة».

وأضاف أن مطارات المستقبل سوف تعمل على تحويل تجربة الركاب وتأخذها إلى مستوى جديد، لا سيما مع زيادة كفاءة وأمن المطارات، علاوةً على أنه سوف يتم ربط المطارات والخطوط الجوية والمراقبة الجوية والطيران المدني وجميع الجهات المعنية معاً في الوقت الفعلي مع العالم الرقمي.

التزام

وأكد مايكل إيبتسون، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون التكنولوجيا والبنية التحتية في مؤسسة مطارات دبي، أهمية الاستجابة الرقمية للتميّز التشغيلي في قطاع الطيران، مضيفاً أن مطارات دبي ركزت بشكل كبير خلال الجائحة على التميز التشغيلي بما يعكس تفاني والتزام فريق العمل بأكمله للحفاظ على أعلى المعايير التشغيلية.

تميّز مستدام

وقال روبرت ساتون، رئيس القطاع اللوجستي – موانئ أبوظبي، إن الأخيرة تركّز بشكل كبير على التميّز التشغيلي في جميع عملياتها وخدماتها، بما يتماشى مع رؤية حكومة أبوظبي نحو التميز المستدام، لتؤكد التزامها بالحفاظ على مكانتها كمزوّد خدمات معتمد، بما يعزز ثقة المتعاملين في قدرتها على تنفيذ العمليات بأعلى معايير الأمن والسلامة.

طرق جديدة

وأكد جافيد مالك، رئيس عمليات المجموعة في «طيران آسيا»، أن الحاجة إلى حدوث تغييرات في اللوائح لتمكين كل من شركات الطيران والمطارات لإيجاد طرق جديدة لدفع الابتكار والتبنّي الرقمي وزيادة استخدام نقاط بيانات المسافر والتشغيل لإثراء وتقليل تكلفة الأداء التشغيلي.

مشاركة إماراتية

استضاف الحدث 300 مشارك من أكثر من 40 منظمة و20 متحدثاً، فيما شارك من دولة الإمارات كل من: مايكل إيبتسون نائب الرئيس التنفيذي لشؤون التكنولوجيا والبنية التحتية في مؤسسة مطارات دبي، وروبرت ساتون، رئيس القطاع اللوجستي – موانئ أبوظبي، وألبرت كراك، المدير التنفيذي للعمليات في سمارت سولوشن لوجستيكس، الذراع اللوجستية لموانئ دبي العالمية، وهنريك أمباك، نائب رئيس أول عمليات الشحن العالمية في طيران الإمارات، ودانتي كلوفر، مدير مركز العمليات في شركة الاتحاد للشحن.

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