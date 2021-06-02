"طيران الإمارات" تقوم باستدعاء بعض طياريها للعودة إلى العمل

المصدر: دبي - عمرو عادل

قامت طيران الإمارات، باستدعاء بعض طياريها للعودة إلى العمل مجدداً، مع مواصلة مراجعة متطلباتها بالتوازي مع توسع الشبكة.

وقال متحدث باسم الناقلة في إفادة لـ "البيان" عبر البريد الإلكتروني: "مع عودة الطلب ببطء وتدريجياً، حرصت طيران الإمارات على الاستعداد جيداً لدعم توسيع نطاق العمليات".

وأضاف: "استدعينا بالفعل بعض طيارينا للعودة إلى العمل، وسوف نواصل مراجعة متطلباتنا بالتوازي مع توسع الشبكة وزيادة حجم الأسطول العامل".

وتابع المتحدث: "في نوفمبر الماضي، ونتيجة لتقلص العمليات، لم يكن من خيار أمام بعض العاملين سوى أخذ إجازة غير مدفوعة الأجر. لكن طيران الإمارات اتخذت في هذه الظروف الصعبة تدابير لدعم هؤلاء العاملين من خلال إبقاء مجموعة من المزايا، بما في ذلك الإبقاء على المسكن والخدمات، والتغطية الطبية الكاملة للعاملين وعائلاتهم، واستمرار بدلات دعم التعليم لأطفالهم المؤهلين والتفاوض بشأن تخفيض الرسوم الدراسية مع مدارس مختارة في دولة الإمارات".

وأشار إلى أنه إدراكا منها للتأثير المحتمل للجائحة على الرفاهية والصحة النفسية، قدمت طيران الإمارات الدعم أيضاً للعاملين وعائلاتهم من خلال "برنامج مساعدة الموظفين"، وهو عبارة عن قناة دعم على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع تغطي مجموعة واسعة من القضايا لمساعدتهم خلال هذه المرحلة الصعبة".

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