"فلاي دبي" تستأنف عملياتها إلى إيطاليا

المصدر: دبي - البيان

أعلنت فلاي دبي، اليوم استئناف عملياتها إلى نابولي في إيطاليا اعتبارا من الاول من يوليو وبواقع ثلاث رحلات اسبوعيا إلى مطار نابولي الدولي، ما يوفر خيارات اوسع للمسافرين من الإمارات هذا الصيف.

واعتبارًا من 2 يونيو، تم إنشاء ممر سفر خالٍ من الحجر الصحي بين إيطاليا والإمارات العربية المتحدة لتمكين المسافرين من السفر بين البلدين مع قيود أقل. ويتوجب على المسافرين احضار نتيجة اختبار كوفيد-19 سلبيةقبل 48 ساعة من مغادرة الإمارات.

وعند الوصول إلى إيطاليا، سيُطلب من جميع الركاب الذين تزيد أعمارهم عن عامين إجراء اختبار للاجسام المضادة. ويعد ممر السفر الآمن مع إيطاليا هو الأحدث في سلسلة من الاتفاقيات التي وقعتها دولة الإمارات بما فيها اتفاقيات مع البحرين واليونان وصربيا.

وقال حمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: "يسعدنا أن نرى المزيد من الدول تفتح ابوابها على السياحة الآمنة وهي خطوة في الاتجاه الصحيح لتسريع الانتعاش وتعزيز السفر هذا الصيف. هذه علامة جيدة على عودة الثقة في السفر كما ان الجهود التي يبذلها القائمون على قطاع السياحة للحماية في كل خطوة من الرحلة ستفيد مسافرينا. نحن سعداء باستئناف رحلاتنا إلى نابولي، الوجهة التي طال انتظارها على شبكة فلاي دبي"ز

وتعليقًا على هذا الإعلان، قال جيهون أفندي، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: "يسعدنا أن نقدم لمسافرينا خيارات سفر مريحة إلى بعض أشهر أماكن العطلات في أوروبا بما في ذلك ميكونوس وسانتوريني. نابولي هي وجهة شهيرة أخرى لفصل الصيف ونقطة انطلاق رائعة لاكتشاف جمال ساحل أمالفي. جعلت فلاي دبي هذه الوجهات الأوروبية أكثر سهولة بالنسبة للمسافرين من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، ونتطلع إلى استئناف عملياتنا إلى كاتانيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

وستزيد فلاي دبي عدد رحلاتها إلى نابولي إلى أربع رحلات أسبوعياً اعتباراً من 1 أغسطس.

وستبدأ الناقلة رحلات إلى بودروم وطرابزون في تركيا من 4 و 24 يونيو على التوالي. كما ستطلق رحلاتها إلى شرم الشيخ في مصر اعتبارًا من 15 يونيو والجزيرتين اليونانيتين سانتوريني وميكونوس اعتبارًا من 18 يونيو.

كما ستعيد فلاي دبي تشغيل عملياتها إلى باتومي في جورجيا وتيفات في الجبل الأسود اعتبارًا من 25 يونيو ، وتوفر كلتا الوجهتين تأشيرة دخول للمقيمين في الإمارات العربية المتحدة عند الوصول للمطار.

توفر فلاي دبي خدمات سفر مريحة وموثوقة. سيكون للمسافرين خيار تجربة درجة الأعمال والاستمتاع بالمساحة والخصوصية في المقصورة ، والمقعد الفسيح المريح ، والترفيه على متن الطائرة مع أحدث الأفلام والبرامج التلفزيونية المتاحة للمشاهدة ومجموعة من خيارات تناول الطعام.

وسيستفيد المسافرون أيضًا من أولوية خدمة انجاز إجراءات السفر في المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي.

وسيستمتع الركاب المسافرون على الدرجة السياحية بمقعد مصمم من قبل شركة ريكارو يوفر مستويات مثالية من المساحة والراحة في الاجواء أثناء رحلتهم. تواصل فلاي دبي نشر خدمات الواي فاي عبر أسطولها مما يتيح للمسافرين البقاء على اتصال أثناء رحلتهم ويمكنهم تصفح الويب وإرسال رسائل البريد الإلكتروني واستخدام شبكات التواصل الاجتماع والحصول على آخر الأخبار بالإضافة إلى الاستمتاع بخدمة البث الترفيهي المجاني على متن الطائرة على أجهزتهم المحمولة الشخصية . يمكن للمسافرين الاختيار بين الأسعار المجمعة (فليكس / القيمة) أو غير المجمعة (لايت) حسب احتياجات السفر الخاصة بهم.

تفاصيل الرحلات

ستكون هذه الرحلات ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات مما يوفر للمسافرين رحلات ربط أكثر سلاسة عبر مركز الطيران الدولي في دبي.

ستعمل الرحلات من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي (DXB) إلى مطار نابولي الدولي ( NAP) أيام الثلاثاء والخميس والسبت اعتبارا من 1 يوليو 2021.

وتبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من دبي الى نابولي من 8420 درهما فيما تبدأ أسعار الدرجة السياحية من 2360 درهما.

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