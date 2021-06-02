الأردن يلغي فحص كورونا للقادمين جواً من 8 دول عربية

المصدر: وكالات

أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية عن إعفاء المسافرين القادمين من عدة دول إلى أراضيها عبر المنافذ الجوية من إجراء فحص (PCR) داخل الأردن، والاكتفاء بالفحص الذي أجري لهم من البلد القادمين منه، بجانب شهادة تطعيم بجرعتي لقاح مضاد لفيروس كورونا، والتسجيل في منصة (visit Jordan).

وقال الأمين العام لوزارة الصحة الأردنية لشؤون الأوبئة عادل البلبيسي إن "القرار يدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء ويشمل القادمين من الإمارات، والسعودية وعُمان، البحرين، الكويت، قطر، تونس، المغرب، الولايات المتحدة، دول الاتحاد الأوروبي، تركيا، الصين، كوريا الجنوبية، تايوان، اليابان، أستراليا، نيوزيلندا، ماليزيا، الاتحاد الروسي، كندا".

وأعلنت الحكومة الأردنية الثلاثاء إعادة فتح دور السينما ومدن الترفيه والنوادي الرياضية والحمامات والمسابح والمراكز الثقافية والتعليمية، لكنها اشترطت على الناس تلقي اللقاح من أجل دخولها.

وأصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة أمرا "يلزِم جميع المنشآت التي تمّ فتحها بعدم السّماح لأيّ شخص بالدخول إليها قبل إبراز البطاقة الشخصيّة أو رمز التحقّق الصحّي أو شهادة التطعيم من خلال تطبيق (يطلق عليه اسم) سند".

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