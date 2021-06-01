إعادة افتتاح فندق "شاطئ الظفرة" بجبل الظنة

المصدر: البيان الإلكتروني

يدعو فندق " شاطئ الظفرة " مواطني الامارات والمقيمين الراغبين في قضاء عطلة مُميّزة، إلى استكشاف وجهة مريحة بأسعار معقولة يقدمها أول فندق على الإطلاق في المنطقة الغربية بإمارة أبوظبي.

قم بزيارة الرويس وتوجّه إلى فندق " شاطئ الظفرة " ذو الثلاث نجوم الذي أعيد افتتاحه مؤخراً، وتمتّع بالتعرّف على أول فندق زاره ذات مرّة الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، وترك فيه بعضاً من مقتنياته التي تُعرض الآن في متحف اللوفر بأبوظبي.

تعليقاً على إعادة افتتاح الفندق بحلّته الجديدة، قال السيد رينجيث شاندران، المدير العام لمنتجع "دانات جبل الظنّة" وفندق "شاطئ الظفرة": "نفتخر بقدرتنا على تقديم وجهة عصرية فاخرة وآمنة لكافة ضيوفنا تساعدهم على الابتعاد عن صخب المدينة وزحامها، وتجربة إقامة فريدة في منطقة هادئة مثالية على شاطئ الخليج العربي ذو الرمال البيضاء ".

وأضاف قائلاً "نتعهّد مع إعادة افتتاح هذا الفندق المميز أن نقوم بتقديم خدمات استثنائية لجميع الزوار، لضمان أن يكون الفندق وجهتهم المُفضّلة الأولى، والتأكّد من عودتهم مرة أخرى للحصول على المزيد ".

وبهدف تقديم ذات الخدمات المُتميّزة والتجارب الفاخرة التي لا تُضاهى، والتي حازت على إعجاب ضيوفه من السيّاح المحليين والدوليين على مدار 41 عاماً مضت، أعاد الفندق افتتاح أبوابه مؤخراً لاستقبال الضيوف بعد أوسع عملية تجديد وتحديث استمرت حوالي 18 شهراً.

وأصبح بإمكان ضيوف الفندق اختيار الإقامة من بين 183 غرفة وجناحاً تجمع بين القيم الجمالية المُعاصرة والتصاميم الخلابة، تمّ تجهيزها بأحدث وسائل الراحة الفريدة من نوعها والاستمتاع بالمرافق الترفيهية المُصمّمة وفقاً لأرقى معايير الضيافة العالمية.

بالإضافة إلى إمكانية ترقية الغرف إلى المستوى الأعلى، يفخر فندق " شاطئ الظفرة " بقرب إطلاقه لمفهوم حصري يُسمح من خلاله للضيوف باصطحاب حيواناتهم الأليفة، والاستمتاع بحرية الإقامة وقضاء وقت ممتع معهم خلال فترات الإجازات.

وسيحظى الضيوف بتجارب ذوقية رائعة مع توافر 3 مطاعم ومقاهٍ لتقديم المأكولات والمشروبات على مدار 24 ساعة. تذوّقوا أروع الأطباق الشهية طوال اليوم في مطعم "ميادين"، وأنعشوا حواسكم مع قائمة المُقبلات اللذيذة في "حانا بار"، واسترخوا مع الاستمتاع بتشكيلة من أشهى الحلويات والخيارات التي تُسعد القلب برفقة الأصدقاء وأفراد العائلة في "لوبي كافيه".

ويُشكّل فندق " شاطئ الظفرة " المكان الأمثل لعُشاق المغامرات والإثارة البحرية، حيث يحتضن مساحة 75 فداناً من المناظر الطبيعية المطلّة مُباشرة على شاطئ البحر الطبيعي الذي يمتدّ على مسافة 850 متراً، مع توفير أحدث الوسائل الترفيهية البحرية لتوفير تجربة لا تُنسى. كما سيحظى الضيوف بتجربة شاطئية فريدة عند زيارة منتجع جبل الظنة ذي الخمس نجوم المجاور للفندق، وقضاء أوقات مُمتعة لا تُنسى وسط المرافق ووسائل الترفيه والراحة المُسلية والآمنة.

وعبّرت السيدة نيكولا هوشغروبر، مديرة عمليات الفنادق عن سعادتها بإعادة الافتتاح بالقول: "من الصعب العثور على مكان يوفّر كافة هذه التفاصيل الفريدة الرائعة، ويُقدّم أفضل باقات الإقامة بأسعار معقولة ومُناسبة للجميع".

مُضيفة: "نحن سعداء بالعودة مرة ثانية لاستقبال القادمين براً والترحيب بالضيوف من المملكة العربية السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي، جنباً إلى جنب مع كافة الضيوف من مواطني ومقيمي الإمارات".

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