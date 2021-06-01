«سكاي واردز» يمدد عرض أميال الفئة على الإنفاق اليومي لنهاية العام

المصدر: دبي- البيان

أعلن «سكاي واردز» طيران الإمارات عودة العمل بالعرض الحصري، الذي يتيح أمام حاملي بطاقات «سكاي واردز» طيران الإمارات المشتركة مع كل من مصرف أبوظبي الإسلامي وسيتي بنك وبنك الإمارات دبي الوطني، الفرصة لكسب أميال الفئة، إضافة إلى أميال «سكاي واردز» مقابل الإنفاق اليومي حتى 31 ديسمبر 2021.

ويسري العرض على جميع عمليات الإنفاق المؤهلة في جميع الفئات، بما في ذلك التسوق عبر الإنترنت، ودفع فواتير الخدمات ومحلات البقالة ورسوم التعليم، وغيرها الكثير.

ويواصل برنامج مكافأة ولاء المسافرين الدائمين مع طيران الإمارات وفلاي دبي، المحافظة على مرونته في ظل استمرار قيود السفر بسبب «كوفيد 19»، حيث يقدم المزيد من الطرق للأعضاء لكسب أميال الفئة على الأرض، بالإضافة إلى السفر مع الناقلتين. ويمكن للأعضاء الآن الارتقاء سريعاً إلى الفئة التالية وإطلاق العنان لمزايا رائعة في الأجواء وعلى الأرض.

كما سيتم توسيع العرض قريباً، ليشمل جميع بطاقات «سكاي واردز» طيران الإمارات الائتمانية ذات العلامات التجارية المشتركة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما فيها بطاقات «سكاي واردز» مصرف الإمارات الإسلامي وبنك دبي الإسلامي وراك بنك و«وورلد إليت ماستركارد».

وقال الدكتور نجيب بن خضر، نائب رئيس أول «سكاي واردز» طيران الإمارات: سارع «سكاي واردز» طيران الإمارات منذ بدء الجائحة إلى التكيف، ليوفر للأعضاء مزيداً من المرونة في هذه الظروف غير العادية. وكنا المبادرين عالمياً في تمديد حالة الفئة للأعضاء حتى عام 2022.

والآن، نقدم لأعضائنا طرقاً جديدة للمسار السريع إلى حالة الفئة التالية من خلال كسب أميال فئة على الإنفاق اليومي باستخدام بطاقاتهم الائتمانية المشتركة من «سكاي واردز» طيران الإمارات مع كل من مصرف أبو ظبي الإسلامي وسيتي بنك الإمارات وبنك الإمارات دبي الوطني. لا نزال على التزامنا بتقديم قيمة وخيارات وفرص أكبر لأعضائنا المخلصين لكسب واستبدال الأميال بمكافآت وامتيازات لا تضاهى.

ويمكن للأعضاء كسب ميل فئة واحد عن كل 4 أميال «سكاي واردز» يكسبونها باستخدام بطاقاتهم الائتمانية من المصارف الثلاثة، ما سيتيح أمامهم إمكانية ترقية العضوية والاستمتاع بأولوية إنهاء إجراءات السفر ودخول الصالات الخاصة في المطار واختيار المقعد على الطائرة ووزن أمتعة إضافي من دون رسوم وغيرها من الامتيازات الكثيرة.

كما يستطيع الأعضاء كسب مزيد من الأميال عند الإنفاق باستخدام بطاقاتهم الائتمانية المشتركة من «سكاي واردز» طيران الإمارات عبر مجموعة من الفنادق وشركات تأجير السيارات ومحلات التجزئة والشركاء مثل دبي مول وskywardsmilesmall.com وSkywards Everyday وفنادق «سكاي واردز» طيران الإمارات وغيرها.

ويمكن استبدال أميال «سكاي واردز» بمجموعة من المكافآت، بما في ذلك تذاكر السفر مع طيران الإمارات والناقلات الشريكة، والترقيات والإقامات الفندقية، وتجارب أخرى لا يمكن شراؤها بالمال.

ويبلغ عدد أعضاء «سكاي واردز» طيران الإمارات في الإمارات 1.9 مليون عضو. ويقدم البرنامج الآن أميالاً مضاعفة لأعضائه المسافرين على رحلات طيران الإمارات وفلاي دبي المحجوزة حتى 31 يوليو.

كما تم تمديد صلاحية تنتهي منذ أبريل 2020، حتى 31 ديسمبر، ما يوفر أمام الأعضاء مزيداً من الفرص لإنفاق الأميال على مجموعة واسعة من الفوائد والامتيازات الحصرية.

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