معرض صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات ينطلق 15 يونيو بدبي

المصدر: دبي - البيان

كشفت شبكة أفييشن ويك، بالتعاون مع مجموعة تارسوس، الجهات المسؤولة عن تنظيم معرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، عن قائمة المواضيع الرئيسية وبرنامج الفعاليات التي ستتضمنها نسخة المعرض لعام 2021. وينطلق المعرض الإقليمي بين 15 و16 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي.

سيضم منصة جو لايف ثياتر، التي تقدم سلسلة فعاليات يُشارك فيها أكثر من 25 متحدثاً خبيراً في القطاع على مستوى المنطقة.

وستركز العروض التوضيحية والجلسات الحوارية ودراسات الحالة خلال المعرض على مواضيع هامة عديدة، منها الاستدامة وجهود التعاون والتحول الرقمي والتحديات على صعيد القوى العاملة. وسيحظى جميع الزوار بفرصة مُتابعة المحتوى المجاني في قاعة المعرض، ما يتيح لهم اختبار تجربة تمزج بين التواصل البنّاء والتعلم تحت سقفٍ واحد.

وسيُتاح لزوار المعرض الاطلاع على مجموعة من المواضيع الهامة واستقاء الآراء المعمقة خلال دراسات الحالة وجلسات الحوار الرئيسية التي يُديرها نخبة من خبراء ومختصي القطاع.

ويشمل ذلك: استكشاف دور الجهات المستقلة في القطاع والمشهد المستقبلي العام؛ وأهمية جهود التعاون، ومعلومات وتحليلات شركات الطيران حول استراتيجياتها وأولوياتها. كما سيتسنّى للزوار اكتساب خبرات ومعلومات قيّمة من المتحدثين، وإعادة التواصل مع نظرائهم بشكلٍ مباشر.

وتضم قائمة المتحدثين الرئيسيين الذين سيستعرضون أهم الآراء والتحليلات حول القطاع منصور بنبهان، مدير أنظمة الترفيه الجوي والتقنيات الجديدة في قسم المشاريع الهندسية لدى شركة طيران الإمارات؛ وفريزر كوري، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الشركة الأردنية لصيانة الطائرات «جورامكو»؛ وفريدريك دوبون، نائب الرئيس لشؤون المبيعات الفنية وخدمة العملاء في الاتحاد للطيران للهندسة؛ وكاشف خالد، المدير الإقليمي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط لدى الاتحاد الدولي للنقل الجوي؛ وشيفانثا ويراسيكيرا، رئيس قسم العمليات الهندسة والصيانة في الخطوط الجوية السريلانكية.

كما سيسلط المعرض الضوء على أحدث التقنيات في القطاع، إضافة إلى توفير مساحات مخصصة للتواصل وعقد الاجتماعات.

ويتم تنظيم معرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات مع التقيّد بأعلى معايير وإجراءات الصحة والسلامة والبيئة. وبالإمكان حضور المعارض التجارية في دبي دون تقديم دليل التطعيم بلقاح «كوفيد 19» أو نتائج فحص PCR.

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