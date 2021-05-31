«لوفتهانزا» تعيد تشغيل 50 طائرة إضافية

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

تعتزم شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران إعادة تشغيل ما يصل إلى 50 طائرة إضافية خلال الأسابيع المقبلة، وذلك نظراً لارتفاع الطلب على الرحلات.

وقال عضو مجلس إدارة الشركة هاري هومايستر في تصريحات صحفية: «أعداد الحجوزات آخذة في الارتفاع بشكل ثابت منذ ثمانية أسابيع، وقد حققت قفزة لأعلى على نحو ملحوظ في الأسبوع الماضي، وقد كان هذا الأسبوع أقوى سبعة أيام للشركة منذ أبريل 2020».

وأضاف هومايستر أن الطلب على الرحلات في «يوليو وأغسطس وصل إلى ما يتراوح بين 10 إلى 11 ضعف ما كان عليه قبل أربعة أسابيع»، مشيراً إلى أن الطلب على بعض الرحلات وصل إلى مستوى أعلى من مستواها قبل جائحة كورونا.

يذكر أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا آخذة في التراجع في ألمانيا منذ فترة، وهذا هو السبب في أن لوفتهانزا تعتزم إعادة تشغيل ما يتراوح بين 30 إلى 50 طائرة إضافية في الأسابيع المقبلة، وذلك بعد أن كانت الشركة جمدت حركة مئات الطائرات خلال جائحة كورونا.

وقال هومايستر: «نتسم بالمرونة الشديدة في تخطيطنا، ويمكننا توفير أماكن كافية على وجه السرعة»، مشيراً إلى أن لوفتهانزا يمكنها على سبيل الاستثناء تسيير رحلات «بطائرة جامبو بسعة 370 راكباً على خط عليه طلب قوي بدلاً من العمل بطائرة مسافات قصيرة بسعة 180 راكباً».

في الوقت نفسه، طالب هومايستر الحكومة بالبدء في إصدار بطاقة التطعيم الرقمية في موعد أقصاه نهاية يونيو المقبل «وإلا فإن الموسم الصيفي سيكون معقداً للغاية بالنسبة للعملاء»، وطالب بإنهاء العمل بأسرع ما يمكن بالقصاصات المثبت عليها التطعيم أو الاختبار أو التعافي من «كوفيد 19»، لافتاً إلى أن كل دولة تقريباً لديها تعليماتها الخاصة بها وتطلب وثائق مختلفة «ونحن في حاجة إلى معيار دولي»، كما طالب بـ«قواعد موحدة في أوروبا على الأقل على المدى القصير».

كانت دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي اتفقا مؤخراً على تفاصيل شهادة أوروبية تتعلق بإثبات التطعيمات أو الاختبارات أو التعافي من مرض «كوفيد 19».

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