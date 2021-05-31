مطارات دبي تشيد بقرار إيطاليا فتح باب السفر من الإمارات بدون حجر صحي

المصدر: وام

أشادت مطارات دبي بقرار الحكومة الإيطالية التخلي عن شرط الحجر الصحي لمدة 10 أيام لجميع فئات المسافرين من دولة الإمارات العربية المتحدة، شرط تطبيق بروتوكول السفر القائم على نتيجة الفحص السلبي قبل السفر وذلك اعتبارا من 2 يونيو المقبل.

وجميع المسافرين الذين يصلون على متن رحلات جوية من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المطارات الإيطالية "روما -فيوميتشينو -ميلانو- مالبينسا فينيسيا- ماركو بولو" يمكنهم السفر إلى أنحاء إيطاليا لجميع الأغراض.

وسيتطلب السفر نتيجة فحص سلبية لاختبار كوفيد-19 الذي يتم إجراؤه في غضون 48 ساعة من مغادرة رحلتهم من دولة الإمارات وسيقوم جميع المسافرين فوق عمر سنتين بإجراء فحص سريع لكوفيد-19 عند الوصول إلى إيطاليا.

وسيتمكن المسافرون ذوو النتائج السلبية من السفر في أنحاء إيطاليا دون أي قيود، بينما سيضطر المسافرون الذين ثبتت إصابتهم إلى الخضوع لفترة من العزلة في فندق معتمد وفقاً لبروتوكولات كوفيد-19 السائدة.

وأشاد بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي بقرار الحكومة الإيطالية باعتباره قرار واقعي وعملي، مشيراً إلى أن هذه خطوة مهمة نحو التعافي من الوباء العالمي وستمنح المسافرين إلى أوروبا فرصة للتخطيط للرحلات التي طال انتظارها إلى واحدة من أكثر الوجهات شهرة في العالم ، ويعزز القرار الثقة التي يتمتع بها كلا البلدين في نهجهما للتغلب على أثار جائحة كوفيد-19 وتعتبر هذه الوجهة واحدة من أهم ممرات السفر الثنائية والتي تعتبر حيوية لإعادة تحفيز السفر وتأمل أن تحذو الدول الأخرى حذو إيطاليا في قيادة الانتعاش العالمي.

وأضاف غريفيث أن الوباء تسبب في الكثير من الأضرار الاجتماعية والاقتصادية ودمر ملايين الوظائف في العديد من الصناعات على مدار الـ 14 شهراً الماضية، وشما يحتاجه العالم بشدة الأن هو عودة أمنة للتنقل والاتصال لتحفيز الانتعاش الاقتصادي بناء على إدارة حكيمة للمخاطر بدلا من تجنبها.

ويعتبر الممر الإماراتي الإيطالي هو الأحدث في سلسلة اتفاقيات ممرات السفر التي وقعتها دولة الإمارات بما في ذلك مع اليونان وصربيا وسيشيل والبحرين والتي تسمح للمقيمين الذين تم تطعيمهم بالزيارة دون متطلبات الحجر الصحي عند وصولهم.

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