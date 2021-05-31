طيران الإمارات تستأنف عملياتها إلى فينيسيا وتزيد رحلاتها إلى ميلانو

المصدر: دبي - البيان

أعلنت طيران الإمارات أنها ستستأنف خدمتها المباشرة بين دبي وفينيسيا (البندقية) بثلاث رحلات أسبوعياً في البداية، ما يعزز فرص التواصل التجاري والسياحي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا، ويوفر للعملاء مزيداً من خيارات السفر.

كما سترفع طيران الإمارات عدد رحلاتها إلى ميلانو من 8 إلى 10 رحلات أسبوعياً في يوليو المقبل، بما في ذلك خدمة يومية على خط دبي- ميلانو- نيويورك جون كينيدي، و3 رحلات ذهاب وعودة بين دبي وميلانو.

وبالإضافة إلى الرحلات الخمس أسبوعياً إلى روما والرحلات الثلاث أسبوعياً إلى بولونيا، سيرتفع إجمالي رحلات الناقلة إلى إيطاليا في يوليو إلى 21 رحلة أسبوعياً تغطي 4 مدن. وسوف تخدم طيران الإمارات فينيسيا وميلانو وروما وبولونيا بطائراتها الحديثة والمريحة من طراز بوينج 777-300ER.

وتأتي خطوة طيران الإمارات بتوسيع خدماتها إلى إيطاليا بعد بدء العمل بترتيبات "رحلة اختبار كوفيد Covid-Tested flight"، التي تتيح لركابها السفر إلى إيطاليا دون حجر صحي عند الوصول.

ورحب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة باعتماد ترتيبات الرحلات التي أجرى ركابها اختبار "كوفيد-19"، ووجه الشكر إلى السلطات المعنية في إيطاليا ودولة الإمارات العربية المتحدة على جهودهم المستمرة لتسهيل وتيسير السفر الدولي.

وقال سموه: "تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بعلاقات متينة وطويلة الأمد مع إيطاليا، وسوف تساعد العودة الآمنة للحركة الجوية على تعزيز التجارة والسياحة بين البلدين. دبي مركز تجاري عالمي، ومُقام لأناس من أكثر من 200 دولة، ولم تدخر دبي ودولة الإمارات أي جهد للحفاظ على المجتمعات في مأمن من الجائحة، بدءاً من برنامج التطعيم الرائد عالمياً إلى بروتوكولات السلامة الحيوية الخاصة بنا في جميع القطاعات، بما في ذلك مرافق الترفيه والاستجمام والمدارس والشركات والمطارات. ونأمل أن تنظر دول أخرى في اعتماد ترتيبات مماثلة لتسهيل السفر من دون الحاجة إلى حجر صحي عند الوصول".

واعتباراً من 2 يونيو، يتعين على عملاء طيران الإمارات المسافرين إلى إيطاليا، من سن عامين وأكثر، إجراء اختبار "كوفيد-19" PCR-RT أو اختبار "الأنتيجين السريع Rapid Antigen" ساري المفعول لمدة 48 ساعة قبل المغادرة. كما يحتاج المسافرون أيضاً إلى إجراء اختبار مسحة الأنتيجين السريع عند الوصول إلى إيطاليا، على نفقتهم الخاصة.

وتواصل طيران الإمارات بذل جهودها للتخلص من ضغوط السفر، وقد قادت الصناعة في حماية صحة عملائها لضمان شعورهم بالأمان والثقة عند اتخاذ قرار السفر، حيث تطبق أحدث تدابير الصحة والسلامة في كل خطوة من الرحلة. كما أدخلت الناقلة مؤخراً تقنية بدون تلامس لتسهيل مرور العملاء عبر مطار دبي الدولي.

ويستمتع العملاء في جميع الدرجات، وهم مطمئنون على سلامتهم ورفاهيتهم، بأكثر من 4500 قناة منوعة على نظام طيران الإمارات الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، الحائز جوائز عالمية، بالإضافة إلى وجبات الطعام من إعداد طهاة عالميين.

ولا تزال طيران الإمارات محافظةً على ريادتها في الصناعة، من خلال المنتجات والخدمات المبتكرة التي تلبي متطلبات المسافرين في هذه الظروف غير العادية والمتغيرة. فقد عززت الناقلة مؤخراً مبادراتها في مجال رعاية العملاء من خلال سياسات حجز أكثر سخاء ومرونة، ومددت أيضاً التغطية التأمينية ضد مختلف المخاطر، وساعدت عملاءها على الاحتفاظ بأميالهم وحالة الفئة في برنامج "سكاي واردز طيران الإمارات".

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