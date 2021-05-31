«كريبتو لابز» تعلن الفائزين بالجائزة النهائية لتحدي الطائرات من دون طيار

أعلنت «كريبتو لابز» مركز الابتكار العالمي الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له عن الفائزين في الجائزة النهائية التي تبلغ قيمتها مليون دولار أمريكي في تحدي الطائرات من دون طيار «DXC 2020»، وهو تحدٍ عالمي يوسع آفاق تكنولوجيا الطائرات من دون طيار مع التركيز على النقل والتسليم.

وفاز بالمسابقة فريق «ITRI» الذي يضم مهندسين من معهد أبحاث التكنولوجيا الصناعية في تايوان قام بتطوير طائرة من دون طيار متعددة المحركات تعمل بالهيدروكربونات قادرة على حمل وزن لا يقل عن 50 كجم لمدة 3 ساعات.

كما فاز بالمسابقة فريق «UAVITA» وهي شركة ناشئة مقرها في أوكرانيا وكندا طورت طائرة من دون طيار ثابتة الجناح تعمل بالطاقة الهيدروكربونية قادرة على حمل وزن لا يقل عن 50 كجم لمدة 6 ساعات. وحصل الفائزان مجتمعين على الجائزة النهائية البالغة مليون دولار أمريكي.

ومن أجل دعم الفرق في تسريع تطوير التكنولوجيا الخاصة بهم داخل مختبراتهم الخاصة تم توزيع مجموعة من منح البحث والتطوير بقيمة 320 ألف دولار أمريكي على الفرق المختارة، وقد مكنهم ذلك من التطوير الكامل لطائراتهم من دون طيار وفقاً لمواصفات التحدي.

وقال أنس زين الدين المدير التنفيذي في «كريبتو لابز» إن هذا التحدي العالمي يتماشى مع جهودنا للمساهمة في تطوير تقنيات الجيل التالي من الطائرات من دون طيار التي يمكن أن تساهم في الصناعات الاستراتيجية المختلفة، مشيراً إلى أنه من خلال تطوير طائرات من دون طيار يمكنها حمل أوزان ثقيلة لمسافات طويلة يمكننا إحداث ثورة في صناعة النقل واللوجستيات التقليدية، فضلاً عن الابتكار في القطاعات الأخرى ذات الصلة.

55 دولة

تم إطلاق التحدي في أكتوبر 2018 واستمر حتى يناير 2021 واستقطب مشاركين من 55 دولة. واستهدف التحدي أكثر من 1000 طلب من المهندسين الموهوبين ورواد الأعمال الطموحين وطلاب الجامعات الواعدين ومراكز البحث والتطوير والشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم.

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