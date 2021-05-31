توسيع شراكة «دناتا» والخطوط السنغافورية في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دناتا، المزود العالمي لخدمات السفر الجوي، والخطوط السنغافورية عن توسيع شراكتهما طويلة الأجل في الإمارات. وبعد ما يزيد على 45 عاماً من التعاون الناجح في دبي بين الخطوط السنغافورية وخدمات «دناتا لتمثيل الشركات»، التابعة لـ«مجموعة دناتا للسفريات»، اختارت الناقلة الوطنية السنغافورية دناتا وكيل مبيعات شاملاً لها في المناطق الشمالية يوفر مجموعة واسعة من خدمات المبيعات والتسويق ومركز الاتصال.

وبموجب الشراكة الموسعة، سيعمل فريق خدمات دناتا لتمثيل الشركات حلقة وصل أساسية بين الخطوط السنغافورية والشركات المحلية، وسيدعم عمليات الناقلة خارج دبي، بما فيها رأس الخيمة والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين.

وقال راشد العوضي، نائب الرئيس الإقليمي - دناتا للسفريات: سعداء بأن نكون الخيار المفضل للخطوط السنغافورية في الدولة. ويؤكد توسيع شراكتنا نجاح تعاوننا والنتائج المتميزة التي حققناها في دبي على مدى العقود الأربعة الماضية. وسيعمل فريقنا من الخبراء على ضمان تحقيق الناقلة أهداف أعمالها وخطط نموها في الدولة. كما سنواصل بذل مزيد من الجهود لتقديم أفضل الخدمات لعملائنا في المنطقة وخارجها.

وقال رايان يوه المدير العام للخطوط السنغافورية في منطقة الخليج والشرق الأوسط: يسعدنا توسيع شراكتنا مع دناتا التي تمتد إلى ما يزيد على 40 عاماً. وبعد استئناف رحلاتنا بين دبي وسنغافورة في يناير، فإننا نعتمد على معرفة دناتا وخبراتها لضمان أفضل تجربة لعملائنا المشتركين بناءً على التزامنا تقديم أفضل خدمات.

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