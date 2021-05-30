"الاتحاد للطيران" تمدد تعليق سفر الركاب من الهند إلى الإمارات

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

قال متحدث رسمي باسم الاتحاد للطيران انه تقرر تمديد تعليق سفر الركاب من الهند إلى الإمارات العربية المتحدة وعلى شبكة وجهات الاتحاد للطيران.

واضاف المتحدث في تصريحات صحافية اليوم "الأحد" أن الاتحاد للطيران ستواصل تشغيل رحلاتها إلى الهند، ونقل المسافرين من شبكة وجهاتها ومن أبوظبي.

واوضح المتحدثه انه لن يسمح للاتحاد للطيران بنقل المسافرين من الهند.

وتابع:"ومع ذلك فسوف يتم إعفاء المواطنين الإماراتيين وحاملي الجوازات الدبلوماسية وحاملي الجوازات الحكومية وخطابات المهام الرسمية من قيود الدخول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، علماً بأن هؤلاء المسافرين سوف يخضعون لمتطلبات القبول والحجر الصحي."

وذكر المتحدث انه سيستمر تشغيل رحلات الشحن في كلا الاتجاهين دون تأثر.

وتواصل الاتحاد للطيران العمل مع الضيوف المتضررين لإبلاغهم بالتغيير على جدول رحلاتهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز