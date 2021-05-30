مشاركة ناجحة لإيطاليا في معرض المطارات 2021

المصدر: دبي- البيان

أعلنت وكالة التجارة الإيطالية بأن الشركات الإيطالية الـ 24 التي شاركت في معرض المطارات 2021 حققت نجاحاً كبيراً خلال الحدث العالمي الذي استمر من 24 إلى 26 مايو الحالي، والذي تم عقده في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. أتاح المعرض لرواد هذه الصناعة من الإيطاليين فرصاً عديدة للقاء كبار رجال الأعمال والصناع في هذا المجال الحيوي، مما ساهم في بلورة أطر التعاون المثمر مع أكثر الخبراء والمتخصصين نفوذاً وحضوراً في مطارات دول الخليج والشرق الأوسط والعالم.

وتواجد في المعرض أكثر من 3500 من المتخصصين والمشترين والزوار المهتمين، فضلاً عن 95 عارضاً من 21 دولة مختلفة، وهذا بدوره ترك لدى جميع الحاضرين شعوراً ملموساً بالتفاؤل بشأن المضي قدماً لتعافي قطاع المطارات من تداعيات جائحة كورونا (كوفيد 19). واشتهر معرض المطارات الدولي 2021 بأنه منصة عالمية لتطوير المطارات، وحلقة وصلة استهدفت بناء روابط جديدة بين الشركات الدولية، وتشجيعهم على مشاركة الأفكار والتعلم من بعضهم البعض واكتشاف المزيد حول مشاريع البنية التحتية في دولة الإمارات وقطاع المطارات في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

وجاء النجاح البارز لوكالة التجارة الإيطالية في ظل تعاون وثيق مع سفارة إيطاليا لدى دولة الإمارات وجمعية أصحاب العمل للمنظمات الاستشارية الهندسية والمعمارية والتقنية والاقتصادية الإيطالية، ووجود 11 شركة إيطالية عرضت أحدث ما لديها لشريحة واسعة من المهتمين في عالم تطوير المطارات.

وقال أميديو سكاربا، المفوض التجاري الإيطالي لدى دولة الإمارات، مع اختتام فعاليات معرض المطارات 2021، تبين لنا بشكل واضح أجواء التفاؤل التي سادت طوال فترة انعقاده جنباً إلى جنب مع الإصرار المشجع على التعافي في القريب العاجل. وأضاف أن قطاع المطارات واجه عدد من التحديات خلال العام الماضي، ونعتقد اعتقاداً راسخاً أنه سيعود أقوى وأكثر تجدداً خلال الفترة القصيرة القادمة. وبحضور 11 شركة في الجناح الإيطالي جرى أكثر من 240 اجتماعاً لتمكين وتوسيع العلاقات ونمو الأعمال بين الجهات المعنية، واستقبل الجناح قائمة من ممثلي الشركات الدولية من عدة بلدان بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والسعودية والبحرين وزيمبابوي وأفريقيا الوسطى.

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