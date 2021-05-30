"طيران الإمارات" تمدد تعليق الرحلات من الهند حتى 30 يونيو

المصدر: دبي - البيان

أفادت طيران الإمارات، اليوم، بأنها مددت تعليق رحلات المسافرين من الهند حتى 30 يونيو المقبل.

وكانت الناقلة علقت رحلاتها من الهند إلى الإمارات اعتباراً من 24 أبريل الماضي وحتى 14 يونيو 2021.

وذكرت "طيران الإمارات"، في تحديث عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت: "علاوة على ذلك، لن يتم قبول المسافرين الذين عبروا عبر الهند في آخر 14 يوماً للسفر من أي نقطة أخرى إلى الإمارات".

وقالت إن مواطني دولة الإمارات، وحاملي التأشيرة الذهبية، وأعضاء البعثات الدبلوماسية الذين يمتثلون للبروتوكولات المحدثة الخاصة بفيروس "كوفيد‑19"، معفيون من هذه القيود.

وأشارت الناقلة، إلى أنه يجب على العملاء المتأثرين الاتصال بوكيل السفر أو مركز اتصال طيران الإمارات للحصول على خيارات إعادة الحجز.

وبالنسبة للحجوزات الملغاة، أفادت طيران الإمارات، بأنها توفر خيارين أمام العملاء، وهما: الاحتفاظ بالتذكرة لرحلة مستقبلية، وإعادة حجز الرحلة في تاريخ آخر.

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