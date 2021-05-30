"دناتا" والخطوط السنغافورية توسعان شراكتهما في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

كشفت دناتا، المزود العالمي الرائد لخدمات السفر الجوي، والخطوط السنغافورية عن توسيع شراكتهما طويلة الأجل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبعد ما يزيد على 45 عاماً من التعاون الناجح في دبي بين الخطوط السنغافورية وخدمات "دناتا لتمثيل الشركات"، التابعة لـ"مجموعة دناتا للسفريات"، اختارت الناقلة الوطنية الستغافورية دناتا كوكيل مبيعات شامل لها في الإمارات الشمالية يوفر مجموعة واسعة من خدمات المبيعات والتسويق ومركز الاتصال.

وبموجب الشراكة الموسعة، سوف يعمل فريق خدمات دناتا لتمثيل الشركات كحلقة وصل أساسية بين الخطوط السنغافورية والشركات المحلية، حيث سيدعم عمليات الناقلة خارج دبي، بما فيها رأس الخيمة والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين. وسوف تساهم شبكة خدمات التمثيل واسعة النطاق التابعة لدناتا، عدا عن عمليتها التسويقية الشاملة وخبراتها في مجالات المبيعات والعمليات التشغيلية وتمثيل الناقلات الجوية، في تعزيز تواجد الخطوط السنغافورية في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما توفر دناتا للخطوط السنغافورية خدمات موثوقة وآمنة في ساحة وقوف الطائرات ومناولة الشحنات في مطار دبي الدولي. وكانت الناقلة قد استأنفت رحلاتها بين دبي وسنغافورة في يناير (كانون الثاني) الماضي، باستخدام واحدة من أحدث طائرات أسطولها طراز إيرباص A350-900.

وقال راشد العوضي، نائب الرئيس الإقليمي- دناتا للسفريات: "نحن سعداء بأن نكون الخيار المفضل للخطوط الجوية السنغافورية في الدولة. ويؤكد توسيع شراكتنا نجاح تعاوننا والنتائج المميزة التي حققناها في دبي على مدى العقود الأربعة الماضية. وسوف يعمل فريقنا من الخبراء لضمان تحقيق الناقلة أهداف أعمالها وخطط نموها في الدولة. كما سنواصل بذل مزيد من الجهود لتقديم أفضل الخدمات لعملائنا في المنطقة وخارجها".

ومن جهته، قال مدير عام الخطوط الجوية السنغافورية في منطقة الخليج والشرق الأوسط رايان يوه: "يسعدنا توسيع شراكتنا مع دناتا التي تمتد إلى ما يزيد على 40 عاماً. وبعد استئناف رحلاتنا بين دبي وسنغافورة في يناير، فإننا نعتمد على معرفة دناتا وخبراتها لضمان أفضل تجربة لعملائنا المشتركين بناءً على التزامنا تقديم أفضل خدمات".

و"خدمات دناتا لتمثيل الشركات" شركة عالمية رائدة في مجال إدارة السفر مقرها دبي، ولها تواجد في سبع دول هي أفغانستان والبحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والعراق والهند، بالإضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وتمكنت الشركة، بفضل تواجدها الإقليمي، من بناء استراتيجية ناجحة لحلول ترتكز على تعزيز تجربة العملاء مع زيادة قيمة التوفير والامتثال ضمن برامج إدارة سفر العملاء. ويركز فريق الشركة على الجودة والتميز في الخدمة، حيث حصلت مؤخراً على لقب "وكلة عموم المبيعات الرائدة في الشرق الأوسط" ضمن جوائز "وورلد ترافيل 2020".

وتلتزم الخطوط الجوية السنغافورية بالتميز في الخدمة وريادة المنتجات وهي عضو في تحالف ستار العالمي. وأطلقت الناقلة مجموعة من مبادرات الصحة والسلامة آخذة في الاعتبار نصائح الخبراء الطبيين والجهات التنظيمية فضلاً على ردود فعل عملائها، كجزء من مراجعة شاملة لتجربة العملاء المتكاملة. وتساعد هذه الإجراءات على ضمان بيئة آمنة وصحية للعملاء للسفر بثقة، بينما تشكل جزءاً رئيسياً من مبادرة #SIAcares التي أطلقتها الناقلة.

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