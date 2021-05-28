دبي وجهة استثمار مفضلة لنجوم الرياضة في العالم

المصدر: دبي ـ البيان

لم تعد دبي «دانة الدنيا» قبلة للسائحين والزوار فقط، بل أصبحت المكان الأمثل عالمياً من أجل تحقيق حلم الاستثمار والاستقرار والوجهة الأولى لنجوم الرياضة في العالم، الذين وجدوا فيها كل مقومات الحياة، التي تكفل لهم الأمن والراحة والعيش الكريم. «إيكر كاسياس» الحارس الإسباني الشهير، وأسطورة ريال مدريد، قرر الانضمام إلى كوكبة نجوم العالم وأساطيرها، التي اتخذت من دبي مقراً ومنطلقاً لأعمالها وشغفها الجديد، إذ أكد أنه يخطط لافتتاح أكاديمية لتدريب حراس المرمى، لتكون أول مكان خارج مدينة مدريد تطل فيه هذه الأكاديمية، وقد اختار دبي لمكانتها العالمية المرموقة في مجال الرياضة والسياحة، وأسلوب الحياة السعيدة، إلى جانب كونها تمتلك جميع سبل النجاح لأي مشاريع، بفضل مستوى الحياة فيها، والتسهيلات والدعم للمشاريع المختلفة.

ولعل نجاح تجربة صديق «كاسياس» ومواطنه ميشيل سلغادو في افتتاح أكاديمية رياضية في دبي، والنمو الذي حققه هذا المشروع، شجّعاه على افتتاح مشروعه في دانة الدنيا. موقع دبي الاستراتيجي، ومرونة تشريعاتها وقوانينها، ضمنت لنجوم العالم نجاح استثماراتهم، وهو ما حققته الفرنسية ماريون بارتولي بطلة «ويمبلدون 2013»، وزوجها يحيى بومدين لاعب كرة القدم البلجيكي المحترف، من خلال افتتاح أكاديمية تنس وصناعة أبطال عالميين في رياضة التنس مستقبلاً.

إضافة إلى مارادونا «الأسطورة الخالدة»، وكريستيانو رونالدو نجم كرة القدم العالمي، وهدّاف اليوفي، وكريم بنزيمة نجم ريال مدريد، ورياض محرز نجم مانشستر سيتي، ودافيد دي خيا حارس مرمى منتخب إسبانيا ومانشستر يونايتد، وممفيس ديباي نجم منتخب هولندا ولاعب ليون الفرنسي، وفيليب كوتينهو لاعب منتخب البرازيل ونادي برشلونة، وديديه دروغبا نجم منتخب ساحل العاج ونادي تشلسي سابقاً، والملاكم البريطاني أمير خان بطل العالم مرتين في الوزن الخفيف، والملاكم البريطاني العالمي نسيم حميد، والسلوفيني غوران دراجيتش نجم كرة السلة الأمريكية. وانضم إليهم أخيراً «فالكاو»، أسطورة كرة قدم الصالات، لينضم إلى قائمة تضم أكثر من 40 لاعباً من نجوم ومشاهير الرياضة في العالم.

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