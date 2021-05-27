"فلاي دبي" تضيف شرم الشيخ إلى شبكتها اعتباراً من 15 يونيو

المصدر: دبي - البيان

أعلنت فلاي دبي، اليوم إطلاق رحلاتها إلى مدينة شرم الشيخ المصرية.

وستقوم الناقلة بتسيير ثلاث رحلات أسبوعية إلى مطار شرم الشيخ الدولي (SSH) اعتبارا من 15 يونيو لتكون بذلك الوجهة الثانية للشركة في السوق المصري بعد مطار برج العرب في الاسكندرية.

يأتي اطلاق رحلات شرم الشيخ بعد اعلان الناقلة عن تسيير رحلات الى عدد من وجهات العطلات بما في ذلك بودروم وطرابزون في تركيا، وباتومي في جورجيا، وميكونوس وسانتوريني في اليونان ، وتيفات في الجبل الأسود.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "مع رفع المزيد من الدول تدريجياً القيود المفروضة على السفر الدولي، نحن سعداء بتوسيع شبكتنا ومنح المسافرين المزيد من الخيارات للسفر هذا الصيف. لطالما كانت شرم الشيخ وجهة شهيرة لقضاء العطلات لسنوات عديدة ونتوقع أن نرى طلبًا قويًا على السفر من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي".

وسوف تستأنف فلاي دبي عملياتها إلى باتومي في جورجيا وتيفات في الجبل الأسود اعتبارًا من 25 يونيو ، وتوفر كلتا الوجهتين تأشيرة دخول عند الوصول للمقيمين في دولة.

وستبدأ الرحلات إلى بودروم وطرابزون في تركيا في 4 و 24 يونيو على التوالي مع رحلات ميكونوس وسانتوريني اعتبارًا من 18 يونيو. كما تخطط الناقلة لبدء رحلاتها إلى نابولي في إيطاليا وسالزبورغ في النمسا اعتبارًا من يوليو فصاعدًا.

وتعليقًا على هذا الإعلان، قال سودهير سريدهاران ، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية (الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا وشبه القارة الهندية) في فلاي دبي: "مع عودة الطلب على السفر ، يمكننا أن نرى من الاستفسارات التي نتلقاها أن عملائنا حريصون على معاودة السفر مرة أخرى وبدأوا في وضع خطط سفرهم. شرم الشيخ هي وجهة أخرى مثيرة للمسافرين لزيارتها لقضاء عطلاتهم الصيفية".

توفر فلاي دبي خدمات سفر مريحة وموثوقة. سيتاح للمسافرين خيار تجربة درجة الأعمال والاستمتاع بالمساحة والخصوصية في المقصورة، والمقعد الفسيح المريح ، والترفيه على متن الطائرة مع أحدث الأفلام والبرامج التلفزيونية المتاحة للمشاهدة ومجموعة من خيارات تناول الطعام. سيستفيد المسافرون أيضًا من خدمة الأولوية لانجار اجراءات السفر عند الوصول في المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي.

وسيستمتع الركاب المسافرون على الدرجة السياحية بمقعد مصمم من قبل شركة ريكارو يوفر مستويات مثالية من المساحة والراحة في الاجواء أثناء رحلتهم. تواصل فلاي دبي نشر خدمات الواي فاي عبر أسطولها مما يتيح للركاب البقاء على اتصال أثناء رحلتهم ويمكنهم تصفح الويب وإرسال رسائل البريد الإلكتروني واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي والحصول على آخر الأخبار. يمكن للمسافرين الاختيار بين الأسعار المجمعة (فليكس / القيمة) أو غير المجمعة (لايت) حسب احتياجات السفر الخاصة بهم.

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