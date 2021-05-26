«طيران الإمارات» أفضل ناقلة جوية في العالم

المصدر: دبي - البيان

نالت «طيران الإمارات» لقب «أفضل ناقلة جوية في العالم» للعام الثامن على التوالي، ضمن جوائز «بيزنس ترافلر الشرق الأوسط»" 2021، بالإضافة إلى «أفضل درجة أولى» و«أفضل درجة سياحية».

ويؤكد حصول طيران الإمارات على تقدير «بيزنس ترافلر الشرق الأوسط» التزامها المستمر بتطوير منتجاتها وخدماتها على الأرض وفي الأجواء وتقديم تجارب سفر آمنة للعملاء عبر كافة نقاط الاتصال مع الأخذ في الاعتبار جميع التفاصيل وتلبية توقعاتهم خلال هذه الظروف الحافلة بالتحديات.

وتعمل «طيران الإمارات» على قيادة الصناعة بمبادرات رقمية حديثة لتحسين تجربة السفر، حيث أطلقت أول مسار بيومتري متكامل، وتقنية إنهاء إجراءات السفر من دون تلامس في المطار للحفاظ على سلامة عملائها وضمان شعورهم بالأمان والثقة عند السفر.

ويختبر العملاء اليوم مستقبل صناعة السفر إبتداءً من كاونترات إنهاء إجراءات السفر وصولاً إلى بوابة الصعود إلى الطائرة، حيث توفر الناقلة 33 نقطة اتصال في مسار القياسات البيومترية وحوالي 50 كشكاً لإنهاء إجراءات السفر من دون تلامس في مطار دبي الدولي.

وتواصل «طيران الإمارات» العمل لتسهيل تجربة سفر العملاء وتخفيف القيود من خلال التعاون الوثيق مع هيئات الصناعة والسلطات الحكومية لتوحيد الوثائق الصحية المتعلقة باختبارات «كوفيد-19»، مثل سجلات اللقاحات ونتائج اختبار «PCR».

وبدأت الناقلة تجارب جواز سفر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) في أبريل، وسوف تعتمد هذا الجواز على جميع رحلاتها بحلول نهاية مايو.

وتعاونت «طيران الإمارات» أيضاً مع هيئة الصحة بدبي لتطبيق التحقق الرقمي الكامل من السجلات الطبية المتعلقة باختبارات ولقاحات «كوفيد-19»، ما يوفر للعملاء تجربة سلسة وبدون أوراق عند إنهاء إجراءات السفر.

وتوفر «طيران الإمارات» مبادرات عدة لتوفير مزيد من الثقة والمرونة للعملاء عند التخطيط لسفرهم. ويستمتع العملاء بمزيد من المرونة عند تخطيط سفرهم وإعادة الحجز حيث توفر لهم الناقلة تجربة سلسة لإعادة الحجز في أي وقت في غضون 36 شهراً.

كما مدد برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات» صلاحية فئة العضوية حتى عام 2022، في حين لا يزال يوفر للأعضاء مزيداً من فرص كسب الأميال من خلال التسوق عبر الإنترنت وفي متاجر التجزئة وبطاقات الائتمان المشتركة وشراكات مع علامات تجارية أخرى.

وأطلقت «طيران الإمارات» تغطية تأمينية مجانية ضد «كوفيد- 19» في مبادرة كانت الأولى من نوعها على مستوى صناعة الطيران العالمية لمساعدة العملاء على السفر بثقة وراحة بال. ولاقت هذه المبادرة ردود فعل إيجابية بين العملاء بشكل خاص وصناعة الطيران بشكل عام حيث حذت ناقلات جوية أخرى حذوها.

وبالإضافة إلى التغطية الطبية لـ «كوفيد-19»، وفرت الناقلة تأمين السفر متعدد المخاطر. وتقدم «طيران الإمارات» هذه التغطية السخية للعملاء من دون أي تكلفة إضافية، وتشمل مخصصات للحوادث الشخصية أثناء السفر وتغطية الرياضات الشتوية وفقدان المتعلقات الشخصية واضطراب برامج الرحلات بسبب إغلاق المجال الجوي على غير توقع ونصائح أو تحذيرات السفر وغيرها.

ويستمتع العملاء بتجربة راقية على الطائرات بغض النظر عن درجة سفرهم. ووفاءً لوعدها بالتميز الدائم، واصلت «طيران الإمارات» الاستثمار في التجارب بالأجواء على الرغم من تحديات الوباء. وتقود الناقلة صناعة الطيران في تجربة الدرجة الأولى باعتبارها واحدة من بين الأكثر فخامة على الإطلاق.

وبالإضافة إلى أجنحة الدرجة الأولى الخاصة والمغلقة بالكامل على طائرات «بوينج 777-300ER Gamechanger»، خضعت أجنحة الدرجة الأولى الخاصة على أحدث طائرات الإمارات «A380» لمزيد من التحسينات، حيث أصبحت الآن أوسع قليلاً وبأبواب أعلى لتوفير مزيد من الخصوصية والراحة.

ويستمتع المسافرون على الطائرة العملاقة بمنتجات وخدمات مميزة تشمل الشاور سبا والصالون الجوي ما يجعل تجربتهم أكثر راحة وسلاسة.

ومع عودة السفر الجوي، تقدم طيران الإمارات لعملائها تجربة سفر أكثر راحة في الدرجة السياحية، فقد استبدلت جميع مقاعد هذه الدرجة على أحدث طائراتها A380 بمقاعد مصممة هندسياً مزودة بمساند رأس جلدية وألواح جانبية مرنة يمكن تعديلها عمودياً للحصول على الدعم الأمثل.

ويمثّل المقعد الحديث خطوة إلى الأمام مقارنة مع طراز مقاعد طائرات الإمارات «بوينج 777Gamechanger».

ويتميز كل مقعد بلمسات خشبية أنيقة على طاولات الطعام، بالإضافة إلى شاشة شخصية قياس 13.3 بوصة للاستمتاع بنظام طيران الإمارات الترفيهيice الحائز جوائز عالمية والذي يوفر ما يزيد على 4500 قناة.

وتحتفي جوائز بيزنس ترافلر الشرق الأوسط برواد صناعة السفر والضيافة في المنطقة، وتغطي الناقلات الجوية والمطارات والفنادق وبرامج الولاء.

وقد حضر حفل توزيع الجوائز الافتراضي حشد من المسؤولين والعاملين في صناعة السفر بالمنطقة. وتمنح الجوائز وفقاً لمراجعات لجنة من خبراء السفر وفريق تحرير المجلة وآراء القراء.

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