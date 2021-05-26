أسكوت تكشف عن خطط التوسّع في المنطقة بالنسخة الافتراضية لسوق السفر العربي

المصدر: دبي- البيان

كشفت شركة أسكوت المحدودة، أكبر مالك ومشغل للشقق الفندقية في العالم، والتي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، عن خططها المبتكرة للتوسع في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، ضمن فعاليات النسخة الافتراضية لمعرض سوق السفر العربي لعام 2021.

وتعتزم الشركة افتتاح أكثر من 1,856 شقة فندقية موزعة على 14 فندقاً فاخراً وفريد التصميم، مع نهاية عام 2022.

ومن شأن هذه الشقق، تمهيد الطريق أمام خطة النمو الإقليمية المتينة، التي تتطلّع الشركة إلى تحقيقها، والتي تتمثل بإضافة 6,000 وحدة فندقية جديدة إلى محفظتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، أي ما مجموعه 10,000 شقة فندقية بحلول عام 2025.

وقال فينسينت ميكوليس، المدير العام الإقليمي لشركة أسكوت في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا والهند: «لطالما كانت أسواق الشرق الأوسط من أولويات شركة أسكوت، ونحن فخورون بالإعلان عن مشاريعنا المستقبلية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، في سوق السفر العربي لعام 2021.

في الواقع، نحن نشهد تزايداً ثابتاً في معدلات الإشغال، ونحن ملتزمون بتحقيق مستوى النمو الذي حددناه في بداية عام 2021.

هذا العام، وقد أظهر المعرض تكيّفاً مع ظروف السوق، ما سمح لنا بإعادة التواصل مع زملائنا ونظرائنا المتخصصين في القطاع للمشاركة في حوار جامع يخدم مستقبل السفر والسياحة».

ومن المقرر أن تفتتح الشركة الدولية المالكة والمشغلة للشقق الفندقية، فندقها الثالث في دبي، في الربع الثالث من عام 2021، وهو فندق سيتادينز قرية الثقافة في دبي، والذي تم تصميمه ليعكس أسلوب الحياة الحيوي للمدينة، إذ يتيح 81 غرفة فسيحة وراقية، تقع على بعد دقائق من مطار دبي الدولي.

كذلك، تطمح أسكوت إلى تعزيز حضورها في المملكة العربية السعودية، من خلال ضمّ 461 شقة فندقية إلى أسواقها الواسعة بحلول عام 2022. وتشمل الخطط التوسعية افتتاح فندق سيتادينز العزيزية الخبر، على الواجهة البحرية في منطقة الخبر، بالإضافة إلى فندق سومرست داون تاون الخبر.

فضلاً عن ذلك، ستطلق أسكوت مشروعها الحصري الأول، أسكوت فيلاز الرياض، وهو عبارة عن مجمع فلل في العاصمة، يضم 90 وحدة سكنية مفروشة بأناقة، ويتألف من فلل من غرفتي نوم و3 غرف نوم و4 غرف نوم.

علاوة على ذلك، سيضمّ فندق سيتادينز أبها، الذي سيتم افتتاحه في منطقة الجذب السياحي الشهيرة في المملكة العربية السعودية، 140 وحدة سكنية، تتمتّع بإطلالات جبلية خلابة، على جبال عسير، وهي مثالية للمسافرين من السياح ورواد الأعمال، على حد سواء.

هذا، وبإمكان الزوار والمقيمين في عمان، التطلّع للافتتاح المرتقب لفندق سيتادينز الغبرة مسقط، والذي سيضم 96 شقة فندقية، ذات تصميم فاخر، في قلب المنطقة التجارية المركزية في مسقط.

وفي تركيا، تخطط أسكوت لافتتاح فندقها الثاني، سيتادينز نيفو إسطنبول، في أحد أكبر مراكز التسوق في المدينة «مول إسطنبول»، وسيضم 150 شقة فندقية فخمة، بغرفة نوم واحدة، تطلّ على أفق إسطنبول الهادئ.

كذلك، سيتسنى للزوار والمقيمين القطريين، الذين يرغبون في الابتعاد عن صخب الحياة في المدينة، عيش أجواء تبعث على الاسترخاء في الدوحة، مع إعادة افتتاح فندق سمرست الخليج الغربي الدوحة، والذي يضم 228 وحدة سكنية، تعكس التراث الثقافي الراسخ للبلاد.

وتخطط المجموعة أيضاً لتوسيع محفظتها في شرق أفريقيا، من خلال افتتاح ثلاثة فنادق جديدة في عامي 2021 و2022، في كينيا وإثيوبيا، سيقدم فندق سمرست ويستفيو نيروبي، لنزلائه، إقامة مفعمة بأنماط الحياة الرائعة والعصرية.

كذلك، ستشهد العاصمة الكينية، افتتاح فندق سمرست روسلين نيروبي، الذي يتألف من 150 وحدة سكنية، مزودة بمجموعة من وسائل الراحة الشاملة.

وفي العاصمة الإثيوبية، من المقرر أن تفتتح أسكوت فندق سومرست بولي أديس أبابا، ضمن مجتمع متطور متعدد الاستخدامات، يتميّز بموقعه الاستراتيجي في بولي، بحلول نهاية عام 2022.

أما في شمال أفريقيا، فستفتتح أسكوت فندق سيتادينز راسين كازابلانكا، الأول من نوعه، والمؤلف من 123 وحدة سكنية، في أوائل عام 2022، أمام المسافرين إلى الدار البيضاء النابضة بالحياة.

وتجدر الإشارة إلى أنه، وعلى الرغم من التحديات التي واجهها قطاع الضيافة، بسبب تفشي جائحة «كورونا» (كوفيد 19)، تفوّقت أسكوت في عدد الوحدات التي تم افتتاحها على مستوى العالم في عام 2019، إذ أضافت أكثر من 14,200 وحدة سكنية، عبر 71 فندقاً في العالم في عام 2020، ما يمثّل العام الرابع على التوالي من النمو القياسي للمجموعة.

وتمتلك أسكوت حالياً أكثر من 70,000 وحدة سكنية قيد التشغيل، وأكثر من 52,000 وحدة قيد الإنشاء، أي ما مجموعه 122,000 وحدة عالمية، عبر أكثر من 770 فندقاً.

وخلال فعاليات النسخة الافتراضية لسوق السفر العربي لهذا العام، أطلقت شركة أسكوت المحدودة، عرضاً خاصاً، بإمكان جميع زوار المنصة الافتراضية للمعرض، الاستفادة منه.

وهو عبارة عن خصم يصل إلى 25 % على الأسعار المرنة في كافة الفنادق المشاركة في الشرق الأوسط وتركيا. وبإمكان الضيوف الاستفادة من العرض الترويجي الخاص للشركات 2021، عبر صفحة أسكوت الخاصة بالحدث الافتراضي.

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