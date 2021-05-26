مبيعات قياسية لرحلات «اكتشاف المجهول» على متن طائرة فورسيزونز

المصدر: تورنتو – البيان

كشفت فنادق ومنتجعات فورسيزونز، الشركة العالمية في مجال الضيافة الفاخرة، عن تسيير رحلات جديدة بالكامل، عبر طيرانها الخاص، ضمن برنامج «اكتشاف المجهول» خلال عام 2022، بعد مبيعات قياسية للطلب على الرحلات، والمخصصة لنخبة المسافرين المتطلعين للحصول على تجربة استكشاف عجائب أنتاركتيكا، وبهاء ماتشو بيتشو، والمسيرة الفنية المزدهرة لبوغوتا، والنكهات النابضة بالحياة لبوينس آيرس، كما أعلنت عن عودة رحلة عالم المغامرات الشهيرة.

وقال كريستيان كليرك رئيس العمليات الفندقية العالمية، فنادق ومنتجعات فورسيزونز: «في أواخر العام الماضي، أعلنا عن ثلاث رحلات مذهلة لعام 2022، على متن طائرة فورسيزونز الخاصة الجديدة، وقد أذهلنا الطلب الكبير عليها، وحققنا مبيعات قياسية، وباتت لدينا قوائم انتظار طويلة، وذلك في إشارة إلى زيادة الطلب على السفر، حيث نلمس استعداداً أكبر لدى نخبة المسافرين الآن للقيام بالرحلات التي طالما تطلعوا إليها إلى مناطق نائية وجذابة، تعوض انتظارهم خلال الفترة الماضية.

ولتلبية هذا الطلب، عمدنا إلى تقديم فرصتين إضافيتين لاستكشاف وجهات جديدة وبعيدة، مع خدمة فورسيزونز الأسطورية في الجو.

وصرح كليرك: نحن ندرك تماماً أنّ المسافرين يبحثون عن خدمة سلسة، تعطي الأولوية لصحتهم وسلامتهم، بقدر أهمية الوجهات والتجارب المذهلة التي بانتظارهم، حيث توفر طائرة فورسيزونز الخاصة، الأفضل للجميع.

من الإقلاع إلى الهبوط، وفي كل وجهة بينهما، نلتزم بأعلى معايير الصحة والسلامة، لنتيح لضيوفنا الاستمتاع بعجائب السفر بأسلوب فريد ومميز، مع مراعاة أقصى مستويات الراحة والمتعة.

ومن خلال الرحلات الجديدة التي يتم تنسيقها بدقة وعناية، ينتظر أن يحصل الضيوف على مغامرة فريدة من نوعها، ضمن تجربة طائرة فورسيزونز الخاصة، والتي تتيح للمسافرين زيارة الوجهات التي طالما تمنوا السفر إليها، والابتعاد عن ضغوط الرحلات التجارية المتعددة، ومحطات التوقف والتأخيرات المختلفة.

رحلة استكشافية

تنطلق رحلة اكتشاف المجهول، من 28 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022، نيو أورلينز، الولايات المتحدة الأمريكية، شبه جزيرة باباجايو، كوستاريكا، ماتشو بيتشو، بيرو، بوينس آيرس، الأرجنتين، أنتاركتيكا، بوغوتا، كولومبيا، جزيرة باراديس، جزر الباهاماس.

تبدأ الرحلة في Big Easy (نيو أورلينز)، حيث يستمتع الضيوف بالكوكتيلات الترحيبية، والعشاء في فندق فورسيزونز نيو أورلينز، وهو واحة من فئة خمس نجوم، على ضفاف نهر ميسيسيبي.

ويمكن للواصلين في وقت مبكر، استكشاف المدينة الفريدة من نوعها، التي تشتهر بموسيقى الجاز الحية، والمأكولات الكريولية الحارة، والمهرجانات المتنوعة.

المحطة التالية، هي كوستاريكا، تلك الوجهة الهادئة، التي تمتاز بشواطئها الذهبية، وغاباتها الاستوائية، حيث يمكن للمسافرين الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة في شبه جزيرة باباجايو، على خط الانزلاق بالحبل الممتع، أو الاستمتاع في ملعب الغولف للبطولات، الذي صممه أرنولد بالمر، أو تأمل النجوم في السماء الجنوبية، من خلال التلسكوب الواسع الموجه عبر نظام GPS، وهم يستمتعون بالمشروبات والمأكولات المتنوعة في منتجع فورسيزونز كوستاريكا، في شبه جزيرة باباغايو من كوستاريكا، سيغامر الضيوف عبر المرتفعات البيروفية إلى كوسكو، والوادي المقدس للإنكا، وركوب قطار خاص إلى ماتشو بيتشو، التي تحتضن أحد جواهر التراث العالمي، وتشهد على إمبراطورية الإنكا القديمة.

ويمكن للمسافرين زيارة مدينة كوسكو التاريخية، لاستكشاف ثروة من المواقع الأثرية، والعمارة الاستعمارية الإسبانية.

وفي الأرجنتين، سيقيم الضيوف في فندق فورسيزونز بوينس آيرس، للاستمتاع برحلة ليوم واحد إلى شلالات إجوازو، إحدى أروع المناظر الطبيعية في البلاد، والتي سميت على اسم المكان الذي ينحدر فيه نهر إجوازو، فوق حمم بركانية، و275 شلالاً مترابطاً.

يمكن لعشاق الموسيقى القيام بجولة خاصة وراء الكواليس في دار الأوبرا الرائعة في بوينس آيرس، والتي تعتبر من الناحية الصوتية من بين أفضل خمسة أماكن للحفلات الموسيقية في العالم.

ولأول مرة على الإطلاق، ستقوم طائرة فورسيزونز الخاصة، بالسفر إلى القارة القطبية الجنوبية، الواقعة في أقصى جنوب الكرة الأرضية، حيث سيحلّق الضيوف فوق ممر دريك المخيف، على متن طائرة مستأجرة، ليهبطوا في جزيرة الملك جورج، قبل ركوب سفينة قطبية فاخرة لمدة أربع ليالٍ، بينما يشرعون في رحلة استكشافية لا تُنسى، إلى القارة السابعة.

أثناء الاستمتاع بخدمة فورسيزونز السلسة في واحدة من أكثر المواقع النائية على وجه الأرض، ستسمح الرحلات اليومية للضيوف، بمراقبة الحياة البرية الرائعة، والاستمتاع بمناظر الخلجان ذات الجبال الجليدية المتناثرة، والأنهار الجليدية الزرقاء الرائعة، والمناظر الطبيعية المغطاة بالثلوج.

بعد ذلك، في العاصمة الكولومبية النابضة بالحياة، سيقوم فنان محلي بإرشاد الضيوف عبر المعارض التقليدية، والأخرى الخارجية، والأحياء المليئة بفن الشارع الحيوي، قبل حضور حفل موسيقي خاص من أوركسترا بوغوتا الفيلهارمونية المشهورة عالمياً، وهي الأوركسترا السيمفونية الوطنية لكولومبيا.

يوفر فندق فورسيزونز بوغوتا، قاعدة ترحيب بالعودة في منطقة زونا روزا الحيوية، النابضة بالحياة، مع البوتيكات الراقية والمطاعم الشهيرة.

وسيكون منتجع ذا أوشن كلوب جزر البهاما من فورسيزونز، الموقع الكاريبي الأسطوري النائي، المحطة الأخيرة لرحلة لا تُنسى، حيث سيستمتع الضيوف بجمال جزر الباهاماس المشمسة، أو الاسترخاء على شاطئ الرمال البيضاء الخاص النقي، أو الحصول على علاج استرخائي في المنتجع الصحي الخاص، المصمّم على الطراز البالي.

السلامة أولاً

مع استمرار تطوّر الظروف الحالية، يمكن للضيوف الاستمتاع براحة البال، التي ترافق السفر مع فورسيزونز.

بالشراكة مع TCS World Travel، وبالتوافق مع برنامج فورسيزونز للصحة والسلامة المعزز على الأرض «الريادة بعناية»، المتبع في جميع فنادق فورسيزونز في أنحاء العالم، حيث تعمل فورسيزونز مع خبراء عالميين، والسلطات المحلية، لحماية صحة وسلامة كل ضيف وموظف في فورسيزونز.

وسيشمل ذلك الفحص الطبي المسبق لكل راكب، وموظف فورسيزونز، ولأعضاء طاقم الرحلة، قبل الشروع في كل برنامج، مع وجود الطبيب المعالج الذي يرافق الضيوف طوال الرحلة.

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