«ويز إير أبوظبي» تسير رحلاتها إلى جزيرة سانتوريني 2 يوليو

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت «ويز إير أبوظبي»، أحدث شركات الطيران الوطنية في دولة الإمارات، عن بدء تسيير رحلتين أسبوعياً من العاصمة الإماراتية إلى جزيرة سانتوريني، التي تعدّ واحدةً من أشهر وجهات السفر الساحرة في اليونان.

ويأتي ذلك في أعقاب الاتفاق الذي جرى بين دولة الإمارات واليونان خلال شهر مايو الجاري، بشأن اعتماد ممر سفر آمن بين البلدين للمسافرين الحاصلين على لقاح فيروس كورونا، حيث يمكن لهم زيارة سانتوريني الرائعة على بحر إيجه دون الحاجة للخضوع للحجر الصحي.

ومن المقرر أن تطلق «ويز إير أبوظبي» رحلاتها إلى سانتوريني ابتداءً من 2 يوليو2021 بمعدل رحلتين في الأسبوع يومي الاثنين والجمعة. وتبدأ أسعار التذاكر من 179 درهماً، وتتوفر على الموقع الإلكتروني wizzair.com، وتطبيق الهاتف المتحرك الخاص بالشركة.

ويمكن للمسافرين من دولة الإمارات زيارة اليونان دون الحاجة للخضوع للحجر الصحي عند وصولهم إلى الدولة، بشرط تقديم نتيجة فحص سلبية لاختبار PCR تم إجراؤه خلال 72 ساعة قبل وصولهم؛ أو تقديم شهادة تطعيم صادرة باللغة الإنجليزية عن إحدى الهيئات الصحية المعتمدة، تتضمن الاسم بالكامل، ونوع اللقاح، وعدد الجرعات التي حصل عليها مع التواريخ الخاصة بها، ويُعفى الأطفال دون سن 5 أعوام من الخضوع للحجر الصحي.

ويجب على المسافرين استكمال جرعات اللقاح قبل 14 يوماً على الأقل من الوصول إلى اليونان.

كما سيكون بإمكان المواطنين الإماراتيين والمقيمين في دولة الإمارات ممن حصلوا على اللقاح منذ 28 يوماً على الأقل ولديهم تقرير اللقاح عبر تطبيق الحصن، العودة إلى دولة الإمارات من اليونان دون الحاجة للحجر الصحي.

ويتعيّن على المسافرين إجراء اختبار PCR قبل 72 ساعة من المغادرة، واختبار PCR عند وصولهم إلى الإمارات، واختبار آخر بعد ستة أيام على وصولهم؛ فيما يُعفى الأطفال دون سن 12 عاماً من إجراء الاختبار.

وبهذا الصدد، قال كيس فان شايك المدير العام لشركة «ويز إير أبوظبي»: تشتهر سانتوريني بجمالها الأخاذ وتحظى بشعبية كبيرة بين المسافرين من جميع أنحاء العالم.

وبدورنا نحرص في «ويز إير أبوظبي» على توفير خيارات سفر آمنة وفعالة ومريحة وبأسعار تنافسية لسكان دولة الإمارات ممن يتطلعون إلى قضاء عطلة استثنائية، لا سيما في أعقاب الاتفاق الذي جرى بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليونان بشأن اعتماد ممر سفر آمن بين البلدين.

وتؤكد الناقلة على جميع المسافرين ضرورة الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي التي حددتها الهيئات الصحية المحلية، إضافةً إلى شراء التذاكر عبر الإنترنت وإتمام جميع الإجراءات قبل انطلاق الرحلة، بما يشمل إجراءات الأمتعة وخدمة «ويز برويوريتي»، واستكمال الإجراءات الأمنية بسرعة أثناء السفر، بهدف تقليل التماس المباشر في المطار.

ويذكر أن «ويز إير أبوظبي» تقوم بتسيير رحلتين أسبوعياً من أبوظبي إلى مدينتي أثينا وسالونيك باليونان.

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