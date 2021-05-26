شرطة دبي تعرف زوار «معرض المطارات» بخدمات مركز الاتصال 901

المصدر: دبي- البيان

عرضت القيادة العامة لشرطة دبي أمام المشاركين في فعاليات «معرض المطارات 2021» الخدمات، التي يقدمها مركز الاتصال 901 المخصص للحالات غير الطارئة، والرد على استفسارات المتعاملين، وتقديم الخدمات المتعددة لهم في أسرع وقت ممكن، عبر قنوات هاتفية مباشرة وتطبيقات شرطية ذكية، وخدمات الدردشة، وذلك تحقيقات لتوجيهات القيادة العامة لشرطة دبي في العمل على إسعاد أفراد المجتمع، وجعل دبي «المدينة الأكثر أمناً».

واستمع المشاركون في المعرض إلى شرح حول الخدمات، التي يقدمها مركز الاتصال 901 عبر أحدث التقنيات الذكية، وأنظمة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب توفير قاعدة لبيانات أصحاب الهمم وكبار المواطنين والشخصيات الهامة.

ويقدم المركز لأفراد الجمهور خدمات معتمدة منها «خدمات جنائية» مثل خدمة طلب النجدة، وبلاغ شيك مرتجع، وبلاغ الامتناع عن الدفع، وطلب استبدال كفالة، وطلب تسليم معثور، وطلب استلام معثور، إلى جانب خدمات مرورية ومتمثلة في طلب تقرير حادث مروري من دون إصابات، وطلب تقرير حادث مروري ضد مجهول، وإصدار بدل فاقد تقرير حادث مروري، وطلب الاستعلام ودفع المخالفات المرورية، وطلب نسخة من مستندات المخالفات المرورية (صورة رادار- نسخة مخالفة)، وطلب تقسيط مبلغ المخالفات المروية.

كما يقدم مركز الاتصال 901 للمتعاملين باقة خدمات متعلقة بإصدار الشهادات كطلب شهادة بحث الحالة الجنائية، وطلب شهادة بحث الحالة المرورية، وشهادة فقدان، وطلب شهادة براءة ذمه للمخالفات المرورية، وطلب شهادة لمن يهمه الأمر، وطلب دفع بدل حجز مركبة، وطلب الحجز الذكي، إلى جانب باقة «خدمات التصاريح» والمتمثلة في: طلب تصريح دفن جثمان، وطلب تصريح ترحيل جثمان، وطلب تصريح إدخال جثمان، وطلب تصريح عمل ليلي، وطلب زيارة نزيل، وطلب زيارة موقوف.

كما يوفر مركز الاتصال 901 باقة من الخدمات المجتمعية، والمتمثلة في طلب العناية لضحايا جرائم الإتجار بالبشر، وطلب الحماية والدعم للنساء والأطفال ضحايا العنف والإيذاء والإهمال، تقديم الشكاوى العمالية، وخدمة طلب تأمين مسكن، وطلب توفير حواجز حديدية، وطلب إتلاف المتفجرات والذخائر والألعاب النارية، وطلب العناية لضحايا جرائم الإتجار بالبشر.

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