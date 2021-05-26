فلاي دبي تحصد جائزة «بيزنس ترافيلر 2021» أفضل ناقلة تخدم المنطقة

المصدر: دبي – البيان

فازت فلاي دبي بجائزة أفضل شركة طيران منخفضة التكلفة تخدم الشرق الأوسط، وذلك ضمن حفل توزيع جوائز بيزنس ترافيلر ميدل إيست لهذا العام. تم التصويت على الجائزة من قبل الجمهور وقراء المجلة، وهي شهادة على المرونة التي ميزت الناقلة خلال هذه الأوقات غير المسبوقة في الطيران المدني. وهذه هي المرة السابعة التي تفوز فيها فلاي دبي بالجائزة.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، معلقاً على الفوز بالجائزة: «في الوقت الذي شهدنا فيه عاماً مليئاً بالتحديات بالنسبة لفلاي دبي والقطاع بأكمله، فقد واصلنا إظهار المرونة والرشاقة كشركة طيران بفضل الجهود والعمل الجاد من جانب الناقلة. وبجهود كل فرق فلاي دبي تمكنا من توسيع شبكتنا بشكل مطرد إلى أكثر من 80 وجهة».

مع استمرار رفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية في مختلف وجهات شبكتنا، عملت فلاي دبي باستمرار على تطوير عملياتها وخلق المزيد من فرص السفر هذا الصيف. تعمل الناقلة في عدد من الوجهات الجديدة، بما في ذلك بودروم وميكونوس وسانتوريني وتيرانا وطرابزون واستأنفت رحلاتها إلى العديد من الوجهات الشهيرة مثل باتومي وبوخارست وجزر المالديف وتيفات وزنجبار.

أعادت فلاي دبي أيضاً تصميم تجربة الركاب الخاصة بها لتمكين السفر في بيئة آمنة ونظيفة تقلل من اتصال الطاقم والركاب وتوفر للركاب الثقة في السفر في كل خطوة من رحلتهم. تشمل الإجراءات الجديدة تحديثات لبروتوكولات وأنظمة التنظيف وتحديث الخدمات على متن الطائرة لتقليل الاتصال بين الطاقم والركاب، مع خطط لتحديث المزيد من خدمات الرحلات على متن الطائرة.

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