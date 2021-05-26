ويز إير أبوظبي" تبدأ تسيير رحلاتها إلى جزيرة سانتوريني

المصدر: وام

أعلنت "ويز إير أبوظبي"عن بدء تسيير رحلتين أسبوعياً من أبوظبي إلى جزيرة سانتوريني، التي تعدّ واحدةً من أشهر وجهات السفر الساحرة في اليونان.

ومن المقرر أن تطلق ويز "إير أبوظبي" رحلاتها إلى سانتوريني ابتداءً من 2 يوليو 2021 بمعدل رحلتين في الأسبوع يومي الاثنين والجمعة.

وقال كيس فان شايك المدير العام لشركة "ويز إير أبوظبي": "تشتهر سانتوريني بجمالها وتحظى بشعبية كبيرة بين المسافرين من جميع أنحاء العالم.

يذكر أن "ويز إير أبوظبي" تقوم بتسيير رحلتين أسبوعياً من أبوظبي إلى مدينتي أثينا وسالونيك باليونان.

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