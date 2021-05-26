عودة موظفي «فلاي دبي» للعمل ابتداءً من يونيو المقبل

المصدر: دبي - عمرو عادل

أعلن غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، أن الناقلة أبلغت موظفيها الذين اختاروا الحصول على إجازات غير مدفوعة الأجر بسبب جائحة «كوفيد 19» بالعودة إلى العمل مجدداً ابتداءً من شهر يونيو المقبل.

وقال الغيث، أول من أمس، خلال مقابلة مع خبير الطيران جون سترايكلاند على هامش اليوم الثاني من النسخة الافتراضية لمعرض سوق السفر العربي 2021، إنه بسبب الجائحة وتوقف الرحلات الجوية اختار 97% من الموظفين الذين تم الاتصال بهم خيار إجازة من دون أجر، ما يعتبر تصويتاً كبيراً بالثقة ويظهر مدى التزامهم تجاه الشركة، معتبراً أن قرار إعادتهم للعمل يدل إلى سعي متواصل من جانب «فلاي دبي» للاحتفاظ بموظفيها.

وأشار إلى أن الناقلة قامت الأسبوع الماضي بإعداد جدول زمني لإعادة الموظفين للخدمة مرة أخرى، منوهاً بوجود تعاون بين «فلاي دبي» والجهات الأخرى في الدولة بهدف التخفيف من الآثار المالية على الموظفين في ظل الجائحة، والتي من بينها التسهيلات البنكية بخصوص القروض وغيرها من الإجراءات.

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