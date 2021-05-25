"فلاي دبي" توفر رحلات إلى 5 وجهات سياحية بدون تأشيرة مسبقة

المصدر: دبي – البيان

قالت شركة فلاي دبي، إنها أضافت وجهات جديدة هذا الصيف، من بينها إطلاق عروضاً سعرية على باقات السفر إلى خمس وجهات سياحية.

وأضافت الناقلة في إفادة عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، أنه يمكن للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى تيرانا في ألبانيا، وباتومي وتبليسي في جورجيا، وجزر المالديف وتيفات في الجبل الأسود (مونتينيغرو).

وأشارت إلى أن أسعار تذاكر الذهاب والعودة إلى تلك الوجهات تبدأ من 885 درهمًا فقط.

كانت فلاي دبي أعلنت أمس عن إطلاق وجهتين صيفيتين جديدتين إلى جزيرتي "ميكونوس" و"سانتوريني" اليونانيتين في الفترة بين 18 يونيو و 29 سبتمبر.

فيما ستستأنف الناقلة عملياتها إلى باتومي في جورجيا وتيفات في الجبل الأسود اعتبارًا من 25 يونيو. وستبدأ الرحلات إلى بودروم وطرابزون في تركيا من 4 و 24 يونيو على التوالي وتخطط الشركة لبدء رحلاتها إلى نابولي في إيطاليا وسالزبورغ في النمسا اعتبارًا من يوليو.

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