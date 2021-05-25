سوق السفر العربي الافتراضي يناقش مستقبل مناطق الجذب السياحي

المصدر: دبي- البيان

شارك دوجلاس كوينبي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «أرايفال»، خلال فعاليات النسخة الافتراضية من معرض سوق السفر العربي 2021، مستعرضاً استطلاع «أرايفال» الحصري، الذي تم إجراؤه مع 1500 مشارك حول توقعات الجولات والأنشطة والمعالم السياحية والاتجاهات الرئيسية، التي تشكل مفاتيح تعافي وانتعاش القطاع في مرحلة ما بعد جائحة «كوفيد 19»، وبقيمة 254 مليار دولار في عام 2019، فإن قطاع الجولات والأنشطة والمعالم السياحية في السفر والسياحة ليس فقط ثالث أكبر جزء من السفر فحسب، بل هو السبب الرئيسي الذي يدفع الناس للسفر في المقام الأول.

ووفقاً للاستطلاع الذي تم إجراؤه، فإنه على الرغم من انخفاض إجمالي الحجوزات العالمية في الجولات والأنشطة والمعالم السياحية في عام 2020 بنسبة 80%، وهي ليست بمفاجأة تبعاً للآثار السلبية الناجمة عن «كوفيد 19»، إلا أن تأثير الانكماش كان متفاوتاً عبر المناطق والاختلافات من سوق إلى آخر.

وقد حدد استطلاع «أرايفال» أن جميع المشغلين تقريباً (99%) منهم قد طبقوا تدابير الصحة والسلامة العامة، وذلك في قطاع كان قد تخلف في السابق من 10 إلى 15 سنة عن صناعة السفر والسياحة بمجال الرقمنة، إذ كان هناك اعتماد سريع لتقنيات الحجز عبر الإنترنت، كما كانت الجولات الافتراضية أيضاً وسيلة شائعة للمنصات لمحاولة البقاء على اتصال بعملائها وتحقيق بعض الإيرادات، ومع ذلك، فقد حاول 16% فقط من المشغلين الإطلاق افتراضياً بنتائج متفاوتة، وقد توصل الاستطلاع أيضاً بأن استئناف السفر سيسهم بشكل كبير في أن تصبح الجولات والتجارب السياحية الموجهة ذاتياً بديلاً قابلاً للتطبيق لتجارب المجموعات السياحية الكبيرة.

وفي الوقت نفسه، شاركت زينة داغر، الرئيسة التنفيذية لشركة «إعمار للترفيه» والمسؤولة عن استراتيجية بعض أهم مناطق الجذب في الإمارات، بما في ذلك دبي «أكواريوم» وحديقة الحيوانات المائية وكيدزانيا وبرج خليفة، عن كيفية تأقلم وتكيّف تكيفت مناطق الجذب مع الانكماش الاقتصادي في ظل الجائحة، وإلى أين يتجه تطوير الجذب والتوزيع وتجربة الضيوف في عام 2021 وما بعده.

تعافٍ

وفي هذا الإطار، قالت زينة داغر، الرئيسة التنفيذية لشركة إعمار للترفيه: «لقد كان عام 2020 عاماً استثنائياً مليئاً بالتحديات والصعوبات، وعلى الرغم من ذلك فقد استطعنا كوننا شركة الخروج منه أقوى ومستعدون لعام 2021 وما بعده، وقد لعبت السرعة التي اجتمعنا بها كوننا فريقاً واحداً لمعالجة الأزمة دوراً حاسماً في تعافي الشركة، حيث اضطررنا إلى تغيير طريقة عملنا تماماً، من حيث التسويق والعمليات والتسعير لتقديم قيمة أكبر بكثير من مناطق الجذب لدينا وأيضاً لضمان صحة وسلامة ضيوفنا، إذ أضحى التنوع الذي نملكه الآن في الشركة هو مصدر قوتنا وينصب تركيزنا بشكل أكبر على سوق السياحة المحلية لدينا والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وفي مكان آخر على جدول أعمال النسخة الافتراضية لمعرض سوق السفر العربي 2021، اجتمع أصحاب فنادق كلٍ من: أكور ومانتيس كوليكشن ومجموعة فنادق ماندرين أورينتال وفنادق ريد كارنيشن في قمة الصناعة الفندقية لمعرض سوق السفر العربي، لشرح كيفية تكيفهم مع التسارع العالمي الفائق في الطلب على حلول الصحة والعافية والاستدامة، وتطوير فنادقهم وخدماتهم للاستجابة لطلب المسافرين الهائل على حلول الصحة والرفاهية والممارسات المستدامة، التي تدعم البيئة والمجتمعات المحلية.

تبع ذلك مقابلتان رئيسيتان منفصلتان لقادة شركات الطيران، ركزتا على اغتنام الفرص الجديدة والمضي قدماً إلى الأمام على الرغم من التحديات والصعوبات الناجمة عن تفشي الجائحة، ففي المقابلة الأولى، ناقش عادل علي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران كيف يدير الأزمة بينما لا يزال يراقب الفرص وآخر التطورات عن كثب، وفي الوقت نفسه، فقد كانت المقابلة الثانية مع غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي للطيران، حيث تحدث عن تصوره لتطور شركة فلاي دبي في السنوات المقبلة، واستكشاف ازدهار ونمو الشركة المحتمل وتطورات المنتجات وتعميق وتطور الشراكة مع طيران الإمارات.

وتشمل الجلسات الأخرى رؤى وأدوات للتعافي الآمن من «كوفيد 19» وكيف أثر نقص السفر الدولي على مشهد المأكولات والمشروبات الإقليمي والأهمية المتزايدة للضيافة المسؤولة والتكنولوجيا، التي ستقود مستقبلاً أكثر استدامة للسفر.

تلاقي التكنولوجيا والاستدامة

وبهذه المناسبة قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: «كانت الاستدامة في السفر والسياحة محوراً رئيسياً في سوق السفر العربي على مر السنين، ولكن أصبحت المخاوف بشأن تأثير صناعة السفر على البيئة إحدى القضايا المحددة للقطاع للأجيال القادمة الآن أكثر من أي وقت مضى، إذ تسلط هذه الجلسة الضوء على كيفية تلاقي التكنولوجيا والاستدامة لضمان مستقبل مفعم بالحيوية ومسؤول عن السفر».

هذا وسيتاح خلال الحدث الافتراضي، الذي يستمر لثلاثة أيام لأولئك غير القادرين على حضور الحدث الحضوري هذا العام، فرصة مشاهدة الجلسات التي تم تسجيلها من الحدث الحضوري للمعرض، بالإضافة إلى المشاركة في مجموعة من الندوات عبر الإنترنت وجلسات المؤتمرات الحية والموائد المستديرة وأحداث التواصل السريع وإحاطات الوجهة، فضلاً عن بناء علاقات جديدة في الاجتماعات الفردية.

وستشمل فعاليات اليوم الثالث من الحدث الافتراضي للمعرض الأربعاء 26 مايو، أبرز الأحداث مثل: السياحة الثقافية من أجل النمو والتكنولوجيا المسؤولة عن السفر والسياحة، بالإضافة إلى مؤتمر رابطة سفر الأعمال العالمية الذي سيعقد في الساعة 2 ظهراً وحتى الساعة 5:45.

بعد الظهر بتوقيت الخليج القياسي تحت عنوان «مستعدون للسفر الآمن»، كما سيتم انعقاد قمة الاستثماري السياحي التي ينظمها المؤتمر الدولي للسياحة والاستثمار، بالشراكة مع معرض سوق السفر العربي افتراضياً في يوم 27 مايو الجاري.

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