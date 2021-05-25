الاتحاد للطيران ترشّح في فئتين ضمن جوائز ترانسفورم في دبي

المصدر: أبوظبي- البيان

تم ترشيح الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، في فئتي «أفضل استخدام لعلامة تجارية صوتية» و«أفضل تجربة علامة تجارية» في إطار جوائز ترانسفورم في دبي، وهو حدث عالمي، يهدف إلى تكريم التميز والابتكار في تصاميم العلامة التجارية.

تولّت وكالة «سيزييم سون» Sixième Son، المتخصصة في تصميم الهوية التجارية، إنتاج الهوية الصوتية للاتحاد للطيران، لتكون الاتحاد أول شركة طيران في الشرق الأوسط تطوّر هوية صوتية قوية وثابتة، تمتد على كل نقاط اللمس الداخلية والخارجية لتوفير تجربة صوتية متناسقة، وتعزيز التعرف على العلامة التجارية.

في هذه المناسبة، أعلنت أمينة طاهر، نائب الرئيس لشؤون العلامة التجارية والتسويق والرعايات لدى الاتحاد للطيران، بالقول: «قطعت الاتحاد للطيران وعداً بنقل العالم إلى أبوظبي. إن إطلاق هويتنا الصوتية، بإلهام من عاصمتنا الحبيبة، هو تعبير ليس فقط عن وطننا، بل عن ثقافتنا كذلك، فهويتنا الصوتية هي مزيج من الآلات والتوزيعات الموسيقية الإماراتية والعالمية، يلعبها موسيقيون من الإمارات ومختلف أنحاء العالم».

وتابعت: «سيستمع ضيوف الاتحاد إلى عشرات من المعزوفات الموسيقية الفريدة، تحمل التركيبة الصوتية نفسها على متن الطائرات، وفي صالات الانتظار، وخلال الفعاليات التي ننظمها، وعند الاتصال بمركز التواصل، عبر الإذاعة أو عند مشاهدة أفلامنا وفيديوهاتنا».

وتم تصميم الهوية الصوتية للشركة، من خلال إضافة طبقات من الآلات، التي تتداخل وتتجاوب مع بعضها البعض، وهي تقنية مستلهمة من حرفة السدو التقليدية في الإمارات، وتم مزج الآلات العربية التقليدية بالأنسجة العضوية والإلكترونية لخلق لحن فريد، يعكس الثقافة الإماراتية مع لمسة عصرية.

من جهته، قال لوران كوشيني، المدير الإداري لوكالة سيزييم سون: «ستخلق التجرية الصوتية المصممة خصيصاً للاتحاد للطيران ذكريات جميلة عن العلامة التجارية. تفهم الاتحاد أهمية الصوت وكيفية إغنائه للحوار مع الضيوف. إن ترشيحنا لهذه الجائزة هي تجربة أولى من نوعها بالنسبة لنا وللاتحاد للطيران. كان تعاوننا مع الاتحاد مثمراً بالنسبة لنا جميعاً، ونحن ممتنون كل الامتنان أنهم تعاونوا معنا لتحدي معايير القطاع».

واجتمع 18 موسيقياً في الإمارات وفرنسا لإنتاج وتسجيل هوية الاتحاد الصوتية، وقد استخدموا مجموعة كبيرة من الآلات الموسيقية العربية، مثل الناي والقانون والإيقاع والعود مع إبراز أصوات أكثر حداثة من الغيتار الصوتي والكهربائي، البيانو، غيتار البيس الصوتي، الطبول، الكمان، التشيلو وآلة المزج الكهربائية.

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