شرف للسفريات وأماديوس تعززان قدرات التوزيع الجديدة في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

حققت «أماديوس» وشركة «شرف للسفريات»، وكالة السفر التي تتخذ من دبي مقراً لها، إنجازاً جديداً على صعيد الارتقاء بقدرات التوزيع الجديدة، وذلك عبر إصدار تذكرة على متن الخطوط الجوية السنغافورية في 4 مارس 2021 باستخدام محتوى قدرات التوزيع الجديدة من خلال منصة أماديوس للسفر (Amadeus Travel Platform).

وبهذا، تمهد «شرف للسفريات» الطريق لنموذج عصري جديد لبيع حجوز السفر بالتجزئة وتزويد المسافرين محتوى غنياً ومبتكراً يثري تجاربهم بأحدث خدمات السفر.

وتمثل «قدرات التوزيع الجديدة» ركناً أساسياً من «منصة أماديوس للسفر» التي تجمع بين محتوى السفر من مصادر متعددة ومنها «التبادل الإلكتروني لبيانات الإدارة والتجارة والنقل» (EDIFACT) وقدرات التوزيع الجديدة وواجهات برمجة التطبيقات الأخرى، لتتيح لوكالات السفر البحث عن أفضل العروض ومقارنتها بسهولة على شاشة واحدة.

ومن خلال حلول أماديوس المعززة بـقدرات التوزيع الجديدة، يمكن لوكالات السفر مثل «شرف للسفريات» شراء وطلب عروض شركات الطيران والدفع عبر هذه القدرات ضمن منظومة الحجز المعتادة.

وعلاوة على ذلك، ستتمتع الشركة بالوصول إلى الخدمات الرئيسة كافة التي تحتاجها بمجرد إجراء الحجز عبر قدرات التوزيع الجديدة، بما فيها تعديل الحجوز أو إلغاؤها أو إضافة المزيد من الخدمات مثل المقاعد المفضلة أو الوجبات أو تسجيل الأمتعة.

وقال جايارام فيدياناثان إيير، المدير التنفيذي لدى «شرف للسفريات»: «تتمحور أهدافنا حول إثراء تجارب المسافرين في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر تقديم خدمات السفر وعروض الجولات السياحية عالية الجودة.

ومن هنا يأتي إيماننا بأهمية قدرات التوزيع الجديدة ودورها في تلبية احتياجات قطاع السفر عبر مفاهيم التجزئة الحديثة وكذلك احتياجات المسافرين المتغيرة، ما يتيح لعملائنا الوصول إلى محتوى غني وتجربة شراء عالية الشفافية».

من جهته، قال إرنستو سانشيز بومونت المدير العام لشركة أماديوس الخليج: «يسعدنا التعاون مع شركة شرف للسفريات لإجراء أول حجوزنا بنجاح عبر قدرات التوزيع الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فمن شأن طرحنا الحلول المعززة بقدرات التوزيع الجديدة وتقديم المحتوى عبرها أن يوفر لوكالات السفر والمسافرين في المنطقة طيفاً واسعاً من الفرص المتميزة.

وتزامناً مع سعينا المتواصل لتجاوز تداعيات جائحة كوفيد 19، تأتي هذه الشراكة بمقام إنجاز متميز في إطار جهودنا الرامية لتوسيع نطاق قدرات التوزيع الجديدة في قطاع السفر في هذه الفترة الحساسة. وفي حين تعد هذه القدرات واحداً من العوامل المتعددة لتمكين مفاهيم بيع حجوز السفر بالتجزئة، إلا أنها تلعب دوراً محورياً في دفع عجلة تعافي القطاع».

وباعتبارها عنصراً جوهرياً لتمكين إثراء مفاهيم بيع حجوز السفر بالتجزئة حول العالم، تعد قدرات التوزيع الجديدة معياراً جديداً لنقل البيانات، يقوم على لغة الترميز (XML).

وعلى امتداد قطاع السفر العالمي، أصبحت الاستفادة من المحتوى عبر قدرات التوزيع الجديدة بمقام عامل مهم لتحسين المبيعات، كما أنها تتيح لوكالات السفر تقديم تجربة مخصصة للمسافرين عبر إضافة الخدمات المكملة.

ويجسد توفير قدرات التوزيع الجديدة في السوق واحدة من أبرز الأولويات الاستراتيجية لشركة أماديوس، وجانباً رئيساً من مساعيها لتعزيز الابتكار في قطاع السفر. ومن شأن هذه التقنية الحديثة أن تتيح لوكالات وشركات السفر شراء وطلب عروض السفر المتميزة وإثراء تجارب المسافرين عبر خدمات السفر الاستثنائية.

وفي إطار جهودها المتواصلة لنشر الحلول المبتكرة القابلة للتطوير، تواصل أماديوس إجراء الحجوز عبر قدرات التوزيع الجديدة حول العالم. وبالتعاون مع عملائها، ستواصل الشركة دفع جهود تطوير وتحسين قدرات التوزيع الجديدة مستقبلاً.

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