شرطة دبي تعرض منصة «ecrime» في «معرض المطارات 2021»

المصدر: دبي- البيان

تواصل القيادة العامة لشرطة دبي، لليوم الثاني على التوالي، مشاركتها في فعاليات «معرض المطارات 2021»، الذي يُعد أكبر منصة سنوية لصناعة المطارات في العالم، والمقام في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة كبار صناع القرار في المطارات الرئيسة من جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، للبحث عن منتجات وخدمات جديدة لمنشآتهم.

وعرضت شرطة دبي أمام المشاركين في فعاليات «معرض المطارات 2021»، منصة «ecrime»، الخاصة بتلقي بلاغات أفراد الجمهور المتعلقة بالجرائم الإلكترونية بصورة سلسلة وسهلة، من خلال العنوان الإلكتروني www.ecrime.ae.

وقدم الملازم أول منصور محمد سنكل، شرحاً إلى المشاركين في فعاليات المعرض، حول منصة «ecrime»، مبيناً أن القيادة العامة لشرطة دبي، أطلقت المنصة في إطار حرصها الدائم على تقديم خدمات مُبتكرة، تواكب التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وخطط حكومة دبي المستقبلية في مجال الخدمات الذكية.

وأوضح الملازم أول سنكل، أن منصة «ecrime»، عبارة عن خدمة معنية بتلقي بلاغات وشكاوى الجرائم المتعلقة بالإنترنت، والتي تشمل: الابتزاز الإلكتروني، الاختراق الإلكتروني، جرائم الاحتيالات المالية للتحويلات والاستخدامات غير المشروعة للبطاقة الائتمانية.

وأشار إلى أن هناك 3 خطوات بسيطة لتقديم البلاغ عبر منصة «ecrime»، حيث إنه بعد الدخول على موقع www.ecrime.ae، تبدأ الخطوة الأولى بتحديد ما إذا كانت الشكوى تتعلق بالجرائم الإلكترونية، أو الخدمة المقدمة عبر الإنترنت، وتعبئة البيانات، ثم الخطوة الثانية بتأكيد رقم التواصل، من خلال رسالة نصية سيتلقاها المُشتكي على هاتفه النقال، وأخيراً كتابة الشكوى، وتحديد المشكو ضده.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز